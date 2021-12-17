Коронавирусный бум: в Италии – больше всего новых случаев COVID-19 за 9 месяцев

Коронавирус не отступает. В Италии зарегистрировали самое большое количество ежедневных случаев заболевания за последние 9 месяцев.

Коронавирус в Италии

В частности, в четверг, 16 декабря, власти Италии сообщили о 26 109 новых заражениях. Это самый высокий показатель, начиная с 12 марта. Тогда зафиксировали 26 790 случаев.

К слову Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Еще 123 человека умерли от причин, связанных с COVID-19, за последние сутки. Это на 73% больше, чем 71 человек, которые умерли 3 недели назад.

Также известно, что нынешний показатель составляет 90% от 13 756 новых случаев заболевания в Италии три недели назад.

Ограничение в Италии

В стране с 6 декабря вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. Они предусматривают запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных.

Только тем, кто прошел вакцинацию или поправился от COVID-19, разрешено есть в закрытых помещениях в ресторанах, ходить в кино, гулять в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.

Эти правила будут действовать до 15 января.

Ограничение на въезд

На фоне таких показателей власти Италии запретили выезжать даже вакцинированным туристам из Украины. В том числе и из-за распространения штамма коронавируса Омикрон.

Новые ограничения начнут действовать уже в ночь на 16 декабря и продлятся как минимум до 31 января 2021 года.

Последние ограничения в мире из-за штамма Омикрон: основное

Украина решила усилить карантинные ограничения из-за штамма коронавируса Омикрон. Решение было принято с 3 декабря.

Новые запреты касаются граждан нескольких стран Африки и иностранцев, которые находились на их территории не менее 7 дней за последние 2 недели. В список внесли Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик, Малави.

Швейцария также ввела 10-дневный карантин для путешественников из стран, где уже обнаружили эту инфекцию. Однако исключение было сделано только для футболистов.

Также ограничения ввела и соседняя Польша. Там новые правила были введены с 6 декабря. Однако неизвестно, о каких именно ограничениях идет речь. Однако они будут точно касаться невакцинированных против коронавируса.

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