Коронавирусом заболел полицейский еще и на Запорожье

В Запорожской области коронавирус подтвердили у сотрудника полиции. Зафиксировали случай заболевания в Бердянске 27 марта.

Об этом в фейсбуке написал председатель Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Туринок.

К теме В Запорожье врачам удалось вылечить женщину от коронавируса

По его словам, уже установили лиц, с которыми он контактировал. Речь идет о 44 полицейских.

Им уже сделали ПЦР-тесты (Полимеразная цепная реакция) в Запорожском областном лабораторном центре.

У всех обследованных коронавирус не обнаружили. По словам врачей, изоляция им не нужна.

Ранее коронавирус у полицейского обнаружили на Прикарпатье. Коллег мужчины также проверили.

Обратите внимание! Начальник полиции Киева заболел коронавирусом: что известно о его состоянии

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса . К сожалению, 8 человек умерли , зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больниц.



. К сожалению, , зато и их уже выписали из больниц. Больше всего инфицированных – в Киеве (74), а также в Черновицкой (47), Тернопольской (43) и Киевской (41) областях.



(74), а также в (47), (43) и (41) областях. Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов . Последней инфицировалась внефракционная Анна Скороход , первый случай зафиксировали у представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова .



. Последней инфицировалась внефракционная , первый случай зафиксировали у представителя депутатской группы "Доверие" . 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апря.



, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апря. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала