Коронавирусом заболел полицейский еще и на Запорожье
В Запорожской области коронавирус подтвердили у сотрудника полиции. Зафиксировали случай заболевания в Бердянске 27 марта.
Об этом в фейсбуке написал председатель Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Туринок.
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По его словам, уже установили лиц, с которыми он контактировал. Речь идет о 44 полицейских.
Им уже сделали ПЦР-тесты (Полимеразная цепная реакция) в Запорожском областном лабораторном центре.
У всех обследованных коронавирус не обнаружили. По словам врачей, изоляция им не нужна.
Ранее коронавирус у полицейского обнаружили на Прикарпатье. Коллег мужчины также проверили.
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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больниц.
- Больше всего инфицированных – в Киеве (74), а также в Черновицкой (47), Тернопольской (43) и Киевской (41) областях.
- Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов. Последней инфицировалась внефракционная Анна Скороход, первый случай зафиксировали у представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апря.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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