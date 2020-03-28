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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирусом заболел полицейский еще и на Запорожье

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      В Запорожской области коронавирусом заболел полицейский / "Галка"

      В Запорожской области коронавирус подтвердили у сотрудника полиции. Зафиксировали случай заболевания в Бердянске 27 марта.

      Об этом в фейсбуке написал председатель Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Туринок.

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      По его словам, уже установили лиц, с которыми он контактировал. Речь идет о 44 полицейских.

      Им уже сделали ПЦР-тесты (Полимеразная цепная реакция) в Запорожском областном лабораторном центре.

      У всех обследованных коронавирус не обнаружили. По словам врачей, изоляция им не нужна.

      Ранее коронавирус у полицейского обнаружили на Прикарпатье. Коллег мужчины также проверили.

      Обратите внимание! Начальник полиции Киева заболел коронавирусом: что известно о его состоянии

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больниц.
         
      • Больше всего инфицированных – в Киеве (74), а также в Черновицкой (47), Тернопольской (43) и Киевской (41) областях.
         
      • Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов. Последней инфицировалась внефракционная Анна Скороход, первый случай зафиксировали у представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова.
         
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апря.
         
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Полиция Бердянск Новости Запорожья
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