На коронавірус захворів поліцейський ще і на Запоріжжі
У Запорізький області коронавірус підтвердили у співробітника поліції. Зафіксували випадок захворювання в Бердянську 27 березня.
Про це у фейсбуці написав голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Туринок.
До теми У Запоріжжі лікарям вдалося вилікувати жінку від коронавірусу
За його словами, вже встановили осіб, з якими він контактував. Мовиться про 44 поліцейських.
Їм уже зробили ПЛР-тести (Полімеразна ланцюгова реакція) у Запорізькому обласному лабораторному центрі.
У всіх обстежених коронавірус не виявили. За словами лікарів, ізоляція ïм – не потрібна.
Раніше коронавірус у поліцейського виявили на Прикарпатті. Колег чоловіка також перевірили.
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.
- Найбільше інфікованих – у Києві (74), а також у Чернівецькій (47), Тернопільській (43) і Київській (41) областях.
- Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів. Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход, перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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