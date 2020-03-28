На коронавірус захворів поліцейський ще і на Запоріжжі

У Запорізький області коронавірус підтвердили у співробітника поліції. Зафіксували випадок захворювання в Бердянську 27 березня.

Про це у фейсбуці написав голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Туринок.

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За його словами, вже встановили осіб, з якими він контактував. Мовиться про 44 поліцейських.

Їм уже зробили ПЛР-тести (Полімеразна ланцюгова реакція) у Запорізькому обласному лабораторному центрі.

У всіх обстежених коронавірус не виявили. За словами лікарів, ізоляція ïм – не потрібна.

Раніше коронавірус у поліцейського виявили на Прикарпатті. Колег чоловіка також перевірили.

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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу . На жаль, 8 людей померли , натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.



. На жаль, , натомість та їх уже виписали з лікарень. Найбільше інфікованих – у Києві (74), а також у Чернівецькій (47), Тернопільській (43) і Київській (41) областях.



(74), а також у (47), (43) і (41) областях. Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів . Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход , перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.



. Останньою інфікувалася позафракційна , перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.



, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



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