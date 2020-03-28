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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На коронавірус захворів поліцейський ще і на Запоріжжі

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      У Запорізькій області на коронавірус захворів поліцейський / "Галка"

      У Запорізький області коронавірус підтвердили у співробітника поліції. Зафіксували випадок захворювання в Бердянську 27 березня.

      Про це у фейсбуці написав голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Туринок.

      До теми У Запоріжжі лікарям вдалося вилікувати жінку від коронавірусу

      За його словами, вже встановили осіб, з якими він контактував. Мовиться про 44 поліцейських.

      Їм уже зробили ПЛР-тести (Полімеразна ланцюгова реакція) у Запорізькому обласному лабораторному центрі.

      У всіх обстежених коронавірус не виявили. За словами лікарів, ізоляція ïм – не потрібна.

      Раніше коронавірус у поліцейського виявили на Прикарпатті. Колег чоловіка також перевірили.

      Зверніть увагу!  Начальник поліції Києва захворів на коронавірус: що відомо про його стан

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.
         
      • Найбільше інфікованих – у Києві (74), а також у Чернівецькій (47), Тернопільській (43) і Київській (41) областях. 
         
      • Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів. Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход, перший випадок зафіксували у представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова
         
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
         
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Поліція Бердянськ Новини Запоріжжя
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