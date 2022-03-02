В Коростене оккупанты нанесли удар по телебашне: есть погибшие и раненые
2 марта 2022 , 16:17Читати новину українською
Российские военные открыли огонь по Коростеню Житомирской области. Удар противник нанес с воздуха.
Обстрелы произошли около 15 часов. Об этом сообщила заместитель Коростенского городского главы Наталья Чижевская.
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Вражеский удар попал в один из блокпостов, а также разрушил телебашню "Коростень медиа". Телетрансляция в городе прекратилась.
Мы на связи с главным врачом Коростенской больницы. Он сообщил, что четверо умерло,
– рассказала Чижевская.
По ее словам, сейчас медики борются за жизнь еще 5 пострадавших.
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