В Коростене уже погибли 6 человек, жертв могло быть больше – 4 фугасных авиабомбы не разорвались
Источник:телеграм Виталия Бунечко
В городе Коростень в Житомирской области в результате российских атак погибли 6 человек. Однако количество жертв могло быть больше. Ситуацию спасло то, что 4 сброшенных фугасных бомбы не разорвались.
Российские орки сбросили фугасные бомбы на жилые районы Коростеня. К счастью, они не разорвались.
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Взрывотехники и спасатели вывезли неразорвавшиеся снаряды. В частности, их обнаружили возле школы и больницы.
По меньшей мере, 4 фугасных авиабомбы, которые упали на город с российских самолетов, не разорвались. Некоторые из них вывезли из жилого микрорайона возле больницы и школы,
– заявил глава ОВА Виталий Бунечко.
Следствие вражеских атак в Коростене / Фото из телеграма Виталия Бунечко
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