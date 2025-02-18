Убивали, насиловали и пытали: защита "Коростышевской банды" затягивает рассмотрение дела в суде

Суд в Житомире впервые за полгода начал рассмотрение дела так называемой "Коростышевской банды". До этого сторона защиты пыталась затянуть слушания и переносила их аж 9 раз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет ТСН.

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Что известно о деле "Коростышевской банды"

В деле так называемой "Коростышевской банды" фигурируют около 10 человек. 8 подозреваемых привели в зал Королевского районного суда из-под стражи, а еще 2 пришли из-под домашнего ареста.

Каждому из подсудимых инкриминируют по несколько преступлений. Они фигурируют от 5 до 15 уголовных эпизодов по разным статьям. И это первое за полгода судебного процесса рассмотрение дела по существу.

Кроме вымогательства и избиения, подозреваемым также инкриминируют похищение людей, запугивание, изнасилование, хранение наркотиков, незарегистрированного оружия и даже убийство военного. СБУ и Нацполиция собрали значительный массив доказательств, однако обвиняемые своей вины не признают. Даже те, кого задержали непосредственно на месте преступления – во время ударов битой связанного мужчины, или во время нападения на силовиков во время задержания.

Следствие называет Анатолия Моргунова главарем организованной преступной группы, ныне известной как "Коростышевская банда". Она более десяти лет назад частично засветилась во время разборок на нелегальных янтарных приисках. Некоторые из ее членов уже получил тюремные сроки, а сейчас они фигурируют в других уголовных производствах за деяния, совершенные в 2016 – 2023 годах.

Военнослужащий 95-й бригады ВСУ рассказал, что эта организованная преступная группа издевалась над ним несколько месяцев, требуя вымышленный долг, а также постоянно запугивала его беременную жену. Другого военного, участника АТО, по похожим требованиям, как рассказывают следователи, было забито кастетами.

Кроме того, на берегу реки Тетерев, произошло надругательство над двумя девушками, которых похитили прямо у стен педагогического техникума.

Во время предыдущих заседаний по делу в зале суда присутствовал Александр Круглецкий. Он – потерпевший. По настойчивому "предложению" Моргунова строит для него загородный отель, вкладывая собственные средства. Ему обещают вернуть деньги, но делают это частично или не возвращают совсем. Когда он напоминает о долге, его запугивают и избивают. Только после задержания банды и ее главаря СБУ Александр решился обратиться к правоохранителям с заявлением о преступлении.

Впоследствии Александр еще и якобы должен был отдать банде деньги. Вымышленный долг достигал миллионов гривен.

Как прошло непосредственное рассмотрение этого дела

Все решения суда обвиняемые воспринимают сдержанно или с улыбкой. Один из сегодняшних свидетелей, сотрудник СБУ, рассказывает, что во время обыска фигуранты пытались помешать процессуальным действиям и начали драку. Подсудимые отрицают и время от времени бросают нецензурные реплики.

Адвокаты в своих вопросах делают акценты на том, имели ли правоохранители право задерживать обвиняемых, или должным образом проводили следственные действия по изъятию гранат, или имели маршрутные листы на передвижение к месту, где вели обыски. О составе преступления или моменты изъятия оружия или наркотических веществ не говорят совсем.

В прокуратуре же говорят, это похоже на затягивание рассмотрения дела, как это было в предыдущие 8 заседаний, когда подавались ходатайства об изъятии из обвинительного письма определенных слов, якобы не украинских, или потребность пообщаться со священником для обвиняемых, или системная неявка адвокатов, потому что именно по их ходатайствам было перенесено большинство заседаний.

Подозреваемые и защитники длительное время, дело направлено было в июле 2024 года в суд, всячески пытаются избежать следующей стадии судебного разбирательства, а именно исследования доказательств. То есть, есть возможность допросить в непосредственно открытом судебном заседании и свидетелей, и потерпевших, и исследовать выводы многочисленных экспертиз, ознакомиться с многочисленными следственными экспериментами,

– сказал Андрей Ткачук, руководитель управления надзора за соблюдением законов Нацполицией Житомирской облпрокуратуры.

Также на судебном заседании есть возможность посмотреть видео, потому что подсудимые снимали свои преступные действия, чтобы впоследствии шантажировать потерпевших. К этой части судебного процесса смогут перейти только когда заслушают всех свидетелей и потерпевших, а их 22.

Следующее заседание назначили на 24 февраля. Учитывая тяжесть обвинения, обвиняемым грозит от 12 лет за решеткой и вплоть до пожизненного.