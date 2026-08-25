Об этом бывший чиновник рассказал в интервью Reuters.
Что сказал Федоров?
Эксминистр обороны подчеркнул, что у Украины нет идеи того, как выиграть войну. Он сказал, что страну тормозит неспособность к инновациям.
Федоров добавил, что укоренившаяся коррупция, сеть покровительства и "отсутствие политической независимости в государственных институциях" также сдерживают развитие Украины.
Я думаю, что сейчас настал переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем,
– заявил Федоров.
Он отметил, что Украина сохраняет все шансы победить, однако для этого ей необходим план завершения войны.
В офисе президента ответили на заявление Федорова. Там отметили, что во время пребывания в должности министра обороны у эксчиновника было совсем другое видение.
В воскресенье, 23 августа, Федоров комментировал последние коррупционные скандалы и возможную причастность к ним президента Украины. Бывший министр сказал, что именно Владимир Зеленский должен ответить, был ли он знаком с коррупционными делами в правительстве.