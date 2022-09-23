Ежедневно Украина теряет около 50 воинов, – Зеленский
23 сентября 2022 , 15:55Читати новину українською
Владимир Зеленский заявил, что каждый день Украина теряет около 50 воинов. В то же время, эти данные – не окончательные.
Президент заявил, что постоянно получает информацию о потерях Украины. В то же время не раскрывать эти данные – позиция Украины.
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У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в сутки,
– заявил Зеленский.