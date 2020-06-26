Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что работники Черноморской таможни 25 июня будто устроили себе громкий корпоратив во время карантина. Более того, даже пригласили на него дорогих звезд. Впрочем, на самой таможне все обвинения отвергают и уверяют: никакого корпоратива не было.

О якобы корпоратив таможенников местный журналист Константин Рыженко сообщил в своем телеграм-канале.

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"Громкий корпоратив" Черноморской таможни: что говорит Рыженко

По словам журналиста, таможенники устроили себе шумный праздник в ресторане "Шаде", в Херсоне. Туда якобы пригласили даже группу "Мозги" и Настю Каменских.

По моей информации, звезды обошлись в 25 тысяч долларов (более 650 тысяч гривен – 24 канал). Во сколько обошлись собственно гуляния, я думаю, все знают, у кого спросить,

– написал Константин Рыженко.

В качестве доказательства, Константин Рыженко также опубликовал видео с празднования. На нем четверо мужчин на летнем балконе ресторана выпивают.

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В комментарии 24 каналу в пиар-службе группы "Мозги" не ответили, действительно ли такой концерт в Херсоне был. Там также не сказали, кто мог быть его заказчиком концерта.

Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь сообщила 24 каналу, что никаких жалоб о возможном нарушении карантина в ресторане "Шаде" не поступало.

В связи с сообщениями в социальных сетях – рапорт зарегистрировали. В дальнейшем этот вопрос будет решаться,

– рассказала Татьяна Пшонь.

Впрочем следует отметить, что нарушение карантинных ограничений в ресторане вполне возможны. Например, на страницах в социальных сетях "Шаде" приглашает на празднование корпоративов, выпускных или просто дискотеки, не говоря о каких-либо карантинных ограничениях.

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Что про "громкий корпоратив" сказали в Черноморской таможни

Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни Александр Щуцкий в комментарии 24 каналу обвинил журналиста Константина Рыженко в необъективности. Мол, тот слишком выкрутил факты.

Что за дата была 25 июня? Это был День украинского таможенника. Люди иногда празднуют профессиональные праздники. Например, врачи – День медика, учителя – День учителя,

– подчеркнул таможенник.

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Он объяснил, что когда херсонские таможенники и праздновали в ресторане, то это не обязательно был корпоратив. Мол, несколько работников могли праздновать в ресторане, но организованного корпоратива со звездами точно не было.

"Какие-то журналисты что-то себе говорят, какие-то корпоративы видят. Еще раз: таможенники отмечают свой профессиональный праздник. Они имеют на это право. Таможенники – это же такие же профессиональные люди, как и в любых других профессиях. Это такие же люди со своими семьями, своими проблемами", – подчеркнул Александр Щуцкий.

Он отметил, что украинская таможня, а в частности Черноморская, продолжала активно выполнять свои функции в сверхтяжелый период – во время карантина.

Мы продолжаем работать, но при этом соблюдаем все карантинные мероприятия. Мы так же, как и все нормальные люди, придерживаемся ограничений и имеем право на профессиональный праздник,

– резюмировал глава Черноморской таможни.



Так называемый корпоратив таможенников в Херсоне / Фото Константина Рыженко