Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що працівники Чорноморської митниці 25 червня буцімто влаштували собі гучний корпоратив під час карантину. Ба більше, навіть запросили на нього дорогих зірок. Втім на самій митниці усі звинувачення відкидають і запевняють: жодного корпоративу не було.

Про буцімто корпоратив митників місцевий журналіст Костянтин Риженко повідомив у власному телеграм-каналі.

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За словами журналіста, митники влаштували собі гучне свято в ресторані "Шаде", що в Херсоні. Туди буцімто запросили навіть гурт "Мозги" й Настю Каменських.

За моєю інформацією, зірки обійшлися у 25 тисяч доларів (понад 650 тисяч гривень – 24 канал). Скільки обійшлося саме гуляння, я думаю, всі знають, у кого запитати,

– написав Костянтин Риженко.

Як доказ, Костянтин Риженко також опублікував відео зі святкування. На ньому четверо чоловіків на літньому балконі ресторану випивають.

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У коментарі 24 каналу в піар-службі гурту "Мозги" не відповіли, чи справді такий концерт у Херсоні був. Там також не сказали, хто міг бути його замовником концерту.

Разом з тим, речниця поліції Херсонської області Тетяна Пшонь повідомила 24 каналу, що жодних скарг про можливе порушення карантину в ресторані "Шаде" не надходило.

Щодо повідомлень у соціальних мережах – рапорт зареєстрували. У подальшому це питання вирішуватиметься,

– розповіла Тетяна Пшонь.

Втім слід зазначити, що порушення карантинних обмежень у ресторані цілком можливі. Наприклад, на сторінках у соціальних мережах "Шаде" запрошує на святкування корпоративів, випускних чи просто дискотеки, не кажучи про будь-які карантинні обмеження.

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Що про "гучний корпоратив" сказали в Чорноморській митниці

Виконувач обов'язки керівника Чорноморської митниці Олександр Щуцький у коментарі 24 каналу звинуватив журналіста Костянтина Риженка в необ'єктивності. Мовляв, той аж надто викрутив факти.

Що за дата була 25 червня? Це був День українського митника. Люди іноді святкують професійні свята. Наприклад, лікарі – День медика, вчителі – День вчителя,

– підкреслив митник.

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Він пояснив, що коли херсонські митники й святкували в ресторані, то це не обов'язково був корпоратив. Мовляв, кілька працівників могли святкувати в ресторані, але організованого корпоративу з зірками точно не було.

"Якісь журналісти щось собі кажуть, якісь корпоративи бачать. Ще раз: митники відзначають своє професійне свято. Вони мають на це право. Митники – це ж такі ж професійні люди, як і в будь-яких інших професіях. Це такі самі люди зі своїми сім'ями, своїми проблемами", – наголосив Олександр Щуцький.

Він зауважив, що українська митниця, а зокрема Чорноморська, продовжувала активно виконувати свої функції у надважкий період – під час карантину.

Ми продовжуємо працювати, але при цьому дотримуємося усіх карантинних заходів. Ми так само, як і всі нормальні люди, дотримуємося обмежень і маємо право на професійне свято,

– резюмував очільник Чорноморської митниці.



Так званий корпоратив митників у Херсоні / фото Костянтина Риженка