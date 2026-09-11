"Правильный шаг": Свитан пояснил, что теперь может входить в круг обязанностей Билецкого на новой должности

В Донецкой области продолжается реорганизация управления подразделениями, удерживающими одни из самых сложных участков фронта. На этом фоне появилась информация, что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий может параллельно возглавить более широкую группировку войск и получить под командование дополнительные силы.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, как с технической точки зрения может выглядеть такая структура и почему речь идет не просто о совмещении двух должностей. Он также оценил, насколько оправдан такой шаг при нынешнем состоянии корпусной системы.

К корпусу Билецкого могут присоединиться другие подразделения

Основой новой группировки может остаться 3-й армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий. К нему могут временно подчинить подразделения, не входящие в состав других корпусов, в частности батальоны, роты, полки, бригады, спецподразделения и части Нацгвардии.

База – это "тройка", 3-й корпус, командиром которого является Билецкий. Ему просто могут передать подразделения, не входящие в состав других корпусов: батальоны, роты, полки, бригады, спецподразделения, Национальную гвардию, возможно, ГУР или отдельные части СБУ. И всеми ими он будет руководить, выполняя задачу, поставленную перед корпусом,

– пояснил Свитан.

Речь идет о широком участке фронта на направлении от Славянска на север, северо-восток и восток, ориентировочно вдоль левого берега Северского Донца. 3-й корпус уже действовал на этом участке и добился результатов при противодействии российскому выступу в районе Святогорска.

"Тройка" там отработала неплохо. Они фактически отрезали этот российский "язык", который залез между двумя направлениями и оказался в тисках. Здесь можно поставить зачет командирам оперативно-тактического звена,

– сказал военный эксперт.

Дополнительные силы нужны еще и потому, что другие корпуса на этом направлении пока не полностью укомплектованы. 3-й корпус, по оценке Свитана, сейчас является одним из немногих, где структура укомплектована значительно лучше, поэтому к нему и могут присоединяться соседние силы и средства.

Это тактическое решение, а не стратегическое

Нынешняя схема с усилением 3-го армейского корпуса дополнительными подразделениями связана с тем, что корпусная система еще не везде полностью укомплектована. На этом направлении "тройка" Билецкого, по оценке Свитана, имеет значительно лучшую укомплектованность, поэтому ей и могут передавать силы и средства соседних формирований.

На данный момент этот ход правильный. Он тактически выверен, исходя из той ситуации, в которую попала наша армия, особенно с сменой командования. Но предел этого решения – тактический уровень, даже не оперативный и не стратегический,

– пояснил Свитан.

Проблему нехватки личного состава такая модель не решает. Для полноценного укомплектования корпусов нужны отдельные решения по комплектованию, причем Свитан выступает за привлечение мотивированных и профессионально пригодных людей, а не за принудительное пополнение.

Стратегическая задача – укомплектование корпусов личным составом, мотивированным и профессионально пригодным. Ее еще предстоит выполнить,

– подчеркнул военный эксперт.

Пока это не сделано, на отдельных направлениях укомплектованные корпуса могут получать дополнительные подразделения, которые формально в их состав не входят.

Свитан объяснил решение относительно 3-го армейского корпуса: смотрите видео