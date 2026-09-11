Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, як технічно може виглядати така структура і чому йдеться не просто про суміщення двох посад. Він також оцінив, наскільки виправданим є такий крок за нинішнього стану корпусної системи.
До корпусу Білецького можуть додати інші підрозділи
Основою нового угруповання може залишитися 3-й армійський корпус, яким командує Андрій Білецький. До нього можуть тимчасово підпорядкувати підрозділи, що не входять до складу інших корпусів, зокрема батальйони, роти, полки, бригади, спецпідрозділи та частини Нацгвардії.
База – це "трійка", 3-й корпус, командиром якого є Білецький. Йому просто можуть надати підрозділи, які не входять до інших корпусів: батальйони, роти, полки, бригади, спецпідрозділи, Нацгвардію, можливо, ГУР чи окремі частини СБУ. І всіма ними він керуватиме, виконуючи завдання, поставлене перед корпусом,
– пояснив Світан.
Йдеться про широку ділянку фронту на напрямку від Слов'янська на північ, північний схід і схід, орієнтовно вздовж лівого берега Сіверського Дінця. 3-й корпус уже працював на цій ділянці й мав результати під час протидії російському виступу в районі Святогірська.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Трійка" там відпрацювала непогано. Вони фактично зрізали цей російський "язик", який заліз між двома напрямками й опинився в лещатах. Тут можна поставити залік командирам оперативно-тактичної ланки,
– сказав військовий експерт.
Додаткові сили потрібні ще й тому, що інші корпуси на цьому напрямку поки не повністю укомплектовані. 3-й корпус, за оцінкою Світана, зараз є одним із небагатьох, де структура наповнена значно краще, тому до нього й можуть приєднувати сусідні сили та засоби.
Це тактичне рішення, а не стратегічне
Нинішня схема з посиленням 3-го армійського корпусу додатковими підрозділами пов'язана з тим, що корпусна система ще не всюди повністю укомплектована. На цьому напрямку "трійка" Білецького, за оцінкою Світана, має значно краще наповнення, тому їй і можуть передавати сили та засоби сусідніх формувань.
На цей момент цей хід правильний. Він тактично вивірений, виходячи з тієї ситуації, в яку потрапила наша армія, особливо зі зміною командування. Але максимум цього рішення – тактичний рівень, навіть не оперативний і не стратегічний,
– пояснив Світан.
Проблему нестачі особового складу така модель не закриває. Для повноцінного наповнення корпусів потрібні окремі рішення щодо комплектування, причому Світан виступає за залучення мотивованих і професійно придатних людей, а не за примусове поповнення.
Стратегічне завдання – наповнення корпусів особовим складом, мотивованим і професійно придатним. Його ще потрібно виконувати,
– наголосив військовий експерт.
Поки цього не зроблено, на окремих напрямках укомплектовані корпуси можуть отримувати додаткові підрозділи, які формально до їхнього складу не входять.
Світан пояснив рішення щодо 3-го армійського корпусу: дивіться відео