Корпус Билецкого взял ответственность за критический участок фронта: Бутусов назвал результаты

Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого был развернут одним из первых и в критической ситуации взял ответственность за полосу в примерно 120 километров на рубеже реки Оскол: наступление противника существенно замедлилось, а наши потери сократились вдвое.

Как информирует 24 Канал, об этом сообщил Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.net, военнослужащий бригады "Хартия".

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Ссылаясь на данные DeepStateMap, он сообщил, что с 1 января по 4 июня 2025 года оккупанты достигли здесь наибольшего продвижения, захватив 198 квадратных километров. С 4 июня эта полоса была передана под командование Билецкому. За полтора месяца, в июне – июле, врагу удалось захватить 16 квадратных километров, но в результате контратак Третий корпус освободил 8 квадратных километров.

Я имею подробную информацию по безвозвратным потерям, статистика такова: среднемесячные потери снизились по сравнению с "докорпусным" временем примерно вдвое. Это по среднемесячным потерям с 1 января по 4 июня,

– написал Бутусов.

При этом в июне интенсивность боевых действий увеличилась. Корпус не получал значительных пополнений личного состава, поставки снарядов и дронов не увеличивали – 90% его дронов куплены на средства меценатов и донаты украинцев.

Что помогло изменить ситуацию?

Бутусов называет несколько факторов успеха. Командование корпуса сформировано из кадров Третьей штурмовой бригады. Билецкий изменил тактику действий в обороне на всей полосе: прекращены встречные бои и непрерывные контратаки. Убрали хаос на переднем краю, грамотно организовали взаимодействие БПЛА, артиллерии и разведки всех типов. Командир корпуса получил широкие полномочия по продвижению командных кадров – между командирами на всех звеньях исчезла ложь в докладах по обстановке и улучшилось взаимодействие.

Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта,

– написал Бутусов.

По его мнению, главная причина продолжения наступления россиян – это прежде всего проблемы управления и организации наших войск. Он призвал к более активному развертыванию корпусов, ликвидации тактических групп, доверию к командирам корпусов, плановому ежемесячному усилению людьми, дронами и боеприпасами. В короткие сроки это позволит улучшить обстановку на фронте, снизит наши потери и увеличит потери врага.