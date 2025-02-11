Однако тогда предложение генерала не получило поддержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Украина.

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Что известно о внедрении корпусной системы

Так, в своем материале о большой реформе ВСУ и как армейские корпуса могут изменить войну издания журналисты отмечают, что ввести постоянные корпуса для улучшения управления бригадами еще в 2002 году предлагал предыдущий главком Валерий Залужный.

Но тогда это предложение поддержки у руководства государства не нашло,

– отмечается в тексте.

О переходе на корпусную структуру в ВСУ начали говорить еще в ноябре 2024 года. А официально об этом объявили Зеленский и Сырский 3 февраля 2025 года.

Впоследствии в заметке к годовщине пребывания в должности главкома Александр Сырский отметил, что практическое формирование новых армейских корпусов уже началось.

"Несмотря на то, что реформу приходится воплощать просто на марше, мы последовательно и уверенно движемся по этому пути. В перспективе выстроим четкую корпусную структуру", – указал он.