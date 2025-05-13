О главных вызовах корпусной системы говорится в материале 24 Канала "Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система". Подробнее о реформе рассказал "Доцент" – офицер 1-го корпуса НГУ "Азов".

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В чем сложность перехода

Корпусная система существовала еще в советской армии. Кроме того, в первые годы после провозглашения независимости Украины в ВСУ были 4 корпуса. Однако действующие боевые командиры этой системы не застали – для них она абсолютно новая.

К тому же едва ли не самым большим вызовом сейчас являются кадры, ведь для эффективной системы управления корпусом нужно не менее 300 квалифицированных офицеров. Поэтому для запланированного образования 20 корпусов необходимо не менее 6 000 специалистов с опытом, а не только со званием, полученным после окончания военной кафедры.

Корпуса объединят в управлении офицеров различных бригад, которые могут иметь разные видения и подходы. Это позволит создать постоянную команду, а большую роль будут играть именно командиры.

Кроме того, наша армия станет первооткрывателем – никто из стран-союзников не имеет подобного украинскому опыту.

Если говорить об "Азове", то наши командиры уже имеют опыт подобной работы. В качестве примера можно привести оборону Мариуполя, когда друг "Редис" сумел наладить взаимодействие с различными подразделениями мариупольского гарнизона, и это дало возможность продержаться 86 дней в сверхсложных условиях. К тому же "Азову" не впервые быть новаторами. Ведь "Азов" с самого начала создавался как совершенно другая военная формация, чем те, которые были до него. И, как видите, результат этого кропотливого труда никто не может поставить под сомнение,

– отмечает "Доцент".

В то же время представитель НГУ Руслан Музычук добавляет, что для полноценного функционирования корпуса нужно проделать немало работы, однако сама реформа открывает новые возможности – и для профессионального развития войска, и для рекрутинга. Это позволит усилить украинскую армию.