Кто его командующий и какова цель этого корпуса, рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в комментарии 24 Каналу.

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Что известно о 3 армейском корпусе

Жорин отметил, что в рамках реформы новые корпуса будут отличаться от тех, которые были до сих пор. Планируется создание 20 корпусов различных родов войск.

Единственным официально объявленным новым корпусом в Сухопутных войсках является 3 армейский корпус. Его создали на базе 3 отдельной штурмовой бригады.

Сейчас перечень бригад, которые будут входить в него, неизвестен – эти данные остаются скрытыми.

Формирователем и командиром корпуса является Андрей Билецкий.

Именно он закладывает основы, на которых будет построен 3 армейский корпус. На каждое из направлений выделены свои лимиты времени. Сначала формируется управление корпуса, затем в него вводят подразделения. Туда войдут как те, которые уже действуют и находятся на линии боевого соприкосновения, так и те, которые мы создаем полностью с нуля. Например, беспилотный полк,

– рассказал Жорин.

В начале руководить корпусом будут офицеры 3 ОШБр, впоследствии присоединятся и офицеры других бригад.

К слову, в беспилотном полку в новом корпусе аккумулируют весь опыт 3 ОШБр по использованию дронов на фронте.

Основная цель создания этого полка – потребность в подразделении, который всесторонне поддерживать бойцов на разных участках, потому что беспилотные системы – это и разведка, и огневая поддержка, и логистика.

По словам Жорина, к полку пожелали присоединиться уже много людей, среди них есть и девушки.