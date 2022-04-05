Корректировали обстрелы по гражданским: в Мариуполе рассказали о преступлениях депутатов из ОПЗЖ
Источник:Мариупольский городской совет
В Мариупольском городском совете сообщили, что получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в городе.
Согласно информации, представители ОПЗЖ не только поддержали оккупантов, но и выступали информаторами вражеской армии. Фактически они корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры.
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В Горсовете Мариуполя сообщили, что уничтожали оккупанті с первых дней войны:
- Объекты жизнеобеспечения города.
- Коммунальные предприятия и технику.
- Склады с продовольствием и медикаментами.
- Башни мобильных операторов и линии электропередачи.
- Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища.
- Сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.
- Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам.
"Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации", – сообщили в Мариупольском городском совете.
Кроме того, отметили, что все материалы относительно коллаборантов уже переданы в СБУ. Однако считают, что вся страна должна знать фамилии тех, кто помогал убивать мариупольцев.
- Иващенко Константин Владимирович
- Хаджинов Дмитрий Михайлович
- Хармишев Евгений Александрович
- Сотникова Наталья Анатольевна
- Карпенко Елена Васильевна
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