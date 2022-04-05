Корректировали обстрелы по гражданским: в Мариуполе рассказали о преступлениях депутатов из ОПЗЖ

В Мариупольском городском совете сообщили, что получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в городе.

Согласно информации, представители ОПЗЖ не только поддержали оккупантов, но и выступали информаторами вражеской армии. Фактически они корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры.

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В Горсовете Мариуполя сообщили, что уничтожали оккупанті с первых дней войны:

Объекты жизнеобеспечения города.

Коммунальные предприятия и технику.

Склады с продовольствием и медикаментами.

Башни мобильных операторов и линии электропередачи.

Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища.

Сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.

Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам.

"Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации", – сообщили в Мариупольском городском совете.

Кроме того, отметили, что все материалы относительно коллаборантов уже переданы в СБУ. Однако считают, что вся страна должна знать фамилии тех, кто помогал убивать мариупольцев.

Иващенко Константин Владимирович

Хаджинов Дмитрий Михайлович

Хармишев Евгений Александрович

Сотникова Наталья Анатольевна

Карпенко Елена Васильевна

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