Корректировщики еще за полгода массово заезжали в Украину, – комбат теробороны Киева

Во время обороны Ирпеня в плен попал корректировщик огня. Во время допроса выяснили, что похожие диверсанты прибыли в Украину задолго до вторжения.

Об этом рассказал Петр Кузык, командир батальона территориальной обороны Киева, в эфире 24 канала. Он также отметил, что во время обыска у корректировщика изъяли планшет и оружие.

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Мы брали в плен корректировщика и оказалось, что этот подонок заехал в Ирпень за полгода до вторжения. Заселился в городе по гражданским документам, завел знакомства и дружеские связи,

– рассказал комбат ТрО Кузик.

Он получил ранение во время боя с подразделением ТРО, переоделся в гражданское и думал, что его не найдут.

Кузык поделился, что после допроса работниками СБУ выяснили, что "коллеги" этого корректировщика заезжали в Украину заранее и у каждого были свои задачи.

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