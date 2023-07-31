Наводчики огня сотрудничают с ежедневно Россией воюет против гражданских в Украине, не осознавая последствий. Больше об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Корректировщики быстро находят
Украинцы, которые соглашаются помогать России, обязательно будут пойманы и наказаны. Долго ждать последствий своих действий им, в конце концов, не придется.
Их ничего приятного не ждет. У них нет опыта, они "курятся" очень быстро, поэтому быстро их можно обнаруживать. Нет у них знаний и навыков мер конспирации,
– заметил Иван Ступак.
Когда россияне берутся за вербовку человека, то, конечно, им более подробно рассказывают о мерах безопасности. В частности, и об удалении всех данных с телефона, поведении при задержании, обнаружении "хвоста" и т.д. Однако для этого нужно время.
"Агентов в стиле "фаст-фуд" не учат, им просто говорят "выйди и посмотри". Бывают такие люди, которые сразу начинают фотографировать места прилета, передавать координаты россиянам. Их сразу будет видно", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Показательным примером был случай в прошлом году. На молодого парня вышли российские спецслужбы и предложили немного заработать. Он направил координаты моста, за что попросил 20 гривен – то есть меньше доллара.
Иван Ступак о том, как разбираются с наводчиками: смотрите видео
Обещания россиян – это "сыр в мышеловке"
Часто бывает и так, что наводчикам предлагают "золотые горы": и деньги, и возможность расправы с врагами, и высокие должности, когда россияне "начнут властвовать".
Последний пример, который мне понравился, когда человеку предлагали стать частью ФСБ. Понятно, что никто не будет этого выполнять и на обмен в Россию они не попадут,
– подчеркнул Ступак.
В Украине, к сожалению, до сих пор есть такие люди, которые думают, что если бы Украина не сопротивлялась, то все закончилось бы хорошо и без обстрелов.
Россия насильственными методами хотела уничтожить все украинское, а нашу страну взять под свой контроль. Однако история хорошо демонстрирует, что это никогда не кончалось для украинцев положительно. Собственно, как и в конце концов для россиян.
Ракетный обстрел Кривого Рога: главное
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