Наводчики огня сотрудничают с ежедневно Россией воюет против гражданских в Украине, не осознавая последствий. Больше об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Корректировщики быстро находят

Украинцы, которые соглашаются помогать России, обязательно будут пойманы и наказаны. Долго ждать последствий своих действий им, в конце концов, не придется.

Их ничего приятного не ждет. У них нет опыта, они "курятся" очень быстро, поэтому быстро их можно обнаруживать. Нет у них знаний и навыков мер конспирации,

– заметил Иван Ступак.

Когда россияне берутся за вербовку человека, то, конечно, им более подробно рассказывают о мерах безопасности. В частности, и об удалении всех данных с телефона, поведении при задержании, обнаружении "хвоста" и т.д. Однако для этого нужно время.

"Агентов в стиле "фаст-фуд" не учат, им просто говорят "выйди и посмотри". Бывают такие люди, которые сразу начинают фотографировать места прилета, передавать координаты россиянам. Их сразу будет видно", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Показательным примером был случай в прошлом году. На молодого парня вышли российские спецслужбы и предложили немного заработать. Он направил координаты моста, за что попросил 20 гривен – то есть меньше доллара.

Иван Ступак о том, как разбираются с наводчиками: смотрите видео

Обещания россиян – это "сыр в мышеловке"

Часто бывает и так, что наводчикам предлагают "золотые горы": и деньги, и возможность расправы с врагами, и высокие должности, когда россияне "начнут властвовать".

Последний пример, который мне понравился, когда человеку предлагали стать частью ФСБ. Понятно, что никто не будет этого выполнять и на обмен в Россию они не попадут,

– подчеркнул Ступак.

В Украине, к сожалению, до сих пор есть такие люди, которые думают, что если бы Украина не сопротивлялась, то все закончилось бы хорошо и без обстрелов.

Россия насильственными методами хотела уничтожить все украинское, а нашу страну взять под свой контроль. Однако история хорошо демонстрирует, что это никогда не кончалось для украинцев положительно. Собственно, как и в конце концов для россиян.

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