Навідники вогню співпрацюють з Росією, яка щоденно воює проти цивільних в Україні, не усвідомлюючи наслідків. Більше про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Коригувальників швидко знаходять

Українці, які погоджуються допомагати Росії, неодмінно будуть спійманими та покараними. Довго чекати на наслідки своїх дій їм, зрештою, не доведеться.

На них нічого приємного не чекає. В них не має досвіду, вони "паляться" дуже швидко, то ж швидко їх можна виявляти. Немає в них знань і навичок заходів конспірації,

– зауважив Іван Ступак.

Коли росіяни беруться за вербування людини, то, звісно, їм детальніше розповідають про заходи безпеки. Зокрема, й про видалення всіх даних з телефону, поведінку при затриманні, виявлення "хвоста" тощо. Однак для цього потрібен час.

"Агентів у стилі "фаст-фуд" не вчать, їм просто кажуть "вийди й подивися". Бувають такі люди, які одразу починають фотографувати місця прильоту, передавати координати росіянам. Їх одразу буде видно", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Показовим прикладом був випадок торік. На молодого хлопця вийшли російські спецслужби та запропонували трохи заробити. Він надіслав координати моста, за що попросив 20 гривень – тобто менше долара.

Іван Ступак про те, як розбираються із навідниками: дивіться відео

Обіцянки росіян – це "сир у мишоловці"

Часто буває й так, що навідникам пропонують "золоті гори": і гроші, і можливість розправи з ворогами, і високі посади, коли росіяни "почнуть панувати".

Останній приклад, який мені сподобався, коли людині пропонували стати частиною ФСБ. Зрозуміло, що ніхто не буде цього виконувати і на обмін до Росії вони не потраплять,

– наголосив Ступак.

В Україні, на жаль, досі є такі люди, які думають, що якби Україна не чинила супротив, то все закінчилось би добре та без обстрілів.

Росія ж насильницькими методами хотіла знищити все українське, а нашу країну взяти під свій контроль. Однак історія гарно демонструє, що це ніколи не закінчувалось для українців позитивно. Власне, як і зрештою для росіян.

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