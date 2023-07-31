Внаслідок влучань житловий будинок зазнав жахливих руйнувань, а під його завалами опинились люди. Анна – постраждала від ракетного обстрілу Кривого Рогу – розповіла 24 Каналу про трагедію, свідком якої вона стала.

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Чотирьох верхніх поверхів не було

За словами Анни, напередодні ввечері було все спокійно. Вона завжди реагує на сигнали повітряної тривоги, і її родина ховалась у перегородному приміщенні між квартирами.

Вранці чоловік Анни пішов на роботу, а вона зібралася годувати дитину. Коли вона йшла по коридору, почула незрозумілий звук. Все трапилось за секунду – полетіли уламки скла, пил, віконні рами.

"Я одразу почала пробиратися в кімнату до дитини. Схопила доньку на руки та вибігла в під'їзд. Якась жінка накрила мене ковдрою і ми пішли у приватний сектор. Біля будинку було небезпечно перебувати, тому що чотирьох верхніх поверхів в нього не було", – пояснила жінка.

Дитині буде потрібна допомога психолога

Анна наголосила, що швидкої вона не дочекалась та поїхала до своїх батьків, які допомогли обробити рани їй та дитині. Донька Анни отримала численні уламкові поранення.

В неї фактично розрізаний лоб. В мене вся нога у крові, яка засохла. Я досі не можу її обробити, тому що мені насамперед потрібно було попіклуватись про дитину. Але насправді ми просто народились в сорочці. У нас в залі натяжна стеля, і на ній висіла плита. І я не знаю, як нею не придавило дитину, і донька залишилась живою та здоровою, адже порізи заживуть,

– розповідає жінка, ледве стримуючи емоції.

За словами Анни, її донька після того, що вона пережила сьогодні, почала кричати "прилетіло". І зараз постійно на руках в Анни й не хоче залишатися без мами.

"У дитини стан психологічно нестабільний. І їй буде потрібна допомога психолога", – зазначила мати.

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Отримала мільярд дзвінків

Чоловік Анни, коли дізнався про трагедію, перебував у шоковому стані. Він за 10 хвилин приїхав додому та шукав Анну с донькою в приватному секторі.

Коли він нас побачив, то впав на ноги та дякував Богу, що ми залишилися живими,

– розповідає Анна зі сльозами.

Жінка подякувала всім українцям, які підтримали її та допомагають.

"Я отримала мільярд дзвінків, матеріальну допомогу. Щиро всім дякую від нашої родини. Ви і є Україна, наш народ, якого не перемогти", – наголосила Анна.

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