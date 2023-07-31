Під час виконання робіт після обстрілу Кривого Рогу рятувальник ДСНС отримав травму. Наразі його життю нічого не загрожує.

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Життю рятувальника нічого не загрожує

У Кривому Розі після ракетної атаки тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайникам вдалося врятувати 3 особи, з них дитину 2013 року народження.

Черговий терор. Кривий Ріг. Знову під ударом терористів цивільні об'єкти, знову вони спрямовують свої ракети по мирному населенню і тероризують наших людей. Адже з житловими будинками воювати набагато легше, ніж на полі бою,

– зазначив глава ДСНС Сергій Крук.

У Кривому Розі стався обвал під час рятувальної операції

Під час рятувальної операції у Кривому Розі частина 9-поверхового будинку, який атакувала Росія, завалилася.

На щастя, унаслідок обвалу ніхто не постраждав. Рятувальники, які розбирали завали встигли відскочити, коли частина будинку впала.

Водночас мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані.

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