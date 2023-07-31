Во время выполнения работ после обстрела Кривого Рога спасатель ГСЧС получил травму. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Жизни спасателя ничего не угрожает
В Кривом Роге после ракетной атаки продолжаются поисково-спасательные работы. Чрезвычайщикам удалось спасти 3 человека, из них ребенка 2013 года рождения.
Очередной террор. Кривой Рог. Снова под ударом террористов гражданские объекты, снова они направляют свои ракеты по мирному населению и терроризируют наших людей. Ведь с жилыми домами воевать гораздо легче, чем на поле боя,
– отметил глава ГСЧС Сергей Крук.
В Кривом Роге произошел обвал во время спасательной операции
Во время спасательной операции в Кривом Роге часть 9-этажного дома, который атаковала Россия, рухнула.
К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Спасатели, которые разбирали завалы, успели отскочить, когда часть дома упала.
В то же время жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии.
Россия атаковала Кривой Рог: что известно
- Утром 31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу двумя ракетами, вероятно, баллистическими.
- Одна ракета попала в девятиэтажку и уничтожила несколько этажей. Другую ракету россияне направили в образовательное учреждение.
- Известно, что жертвами атаки стали по меньшей мере четыре человека. Как сообщил Александр Вилкул, 53 человека ранены, в том числе три ребенка. Из раненых три человека в тяжелом состоянии и один в тяжелом.
- По его словам, среди погибших два мужчины и семья – мать 45 лет и девочка 10 лет.