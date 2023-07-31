Во время выполнения работ после обстрела Кривого Рога спасатель ГСЧС получил травму. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Смотрите также Разрушена многоэтажка, жертвы и много пострадавшие: что известно об ударе по Кривому Рогу

Жизни спасателя ничего не угрожает

В Кривом Роге после ракетной атаки продолжаются поисково-спасательные работы. Чрезвычайщикам удалось спасти 3 человека, из них ребенка 2013 года рождения.

Очередной террор. Кривой Рог. Снова под ударом террористов гражданские объекты, снова они направляют свои ракеты по мирному населению и терроризируют наших людей. Ведь с жилыми домами воевать гораздо легче, чем на поле боя,

– отметил глава ГСЧС Сергей Крук.

В Кривом Роге произошел обвал во время спасательной операции

Во время спасательной операции в Кривом Роге часть 9-этажного дома, который атаковала Россия, рухнула.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Спасатели, которые разбирали завалы, успели отскочить, когда часть дома упала.

В то же время жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии.

Россия атаковала Кривой Рог: что известно