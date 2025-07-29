Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 29 лицам. Среди фигурантов есть чиновники, депутаты, директора государственных предприятий и частных компаний.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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Кого подозревают в коррупции на Киевщине?

По данным следствия, некоторые фигуранты организовали схемы, связанные с присвоением средств через различные махинации.

Среди фигурантов – должностные лица органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, руководители госпредприятий и частного сектора.

Общая сумма нанесенного ущерба – 48 миллионов 375 тысяч гривен,

– сообщил Генпрокурор Кравченко.

Генпрокурор Руслан Кравченко назвал, что среди подозреваемых, в частности, председатель Вышгородского городского совета. По версии следствия, он организовал растрату средств при закупке техники.

Также заместитель городского головы Белой Церкви, который одновременно является депутатом облсовета, во время работы в райгосадминистрации подписал распоряжение, что позволило заключить соглашение о продаже земли по заниженной цене.

Сразу шестеро работников ГП "Леса Украины" проходят по делу о незаконной вырубке леса. Их подозревают в организации схемы с последующим сбытом древесины.

А директор государственного предприятия "ДГ Дмитровка" якобы вместе с группой лиц завладел 18 гектарами земли. Следователи говорят, что они подделали документы и печати для оформления права собственности.

Еще одним подозреваемым является депутат Великодимерского поселкового совета, который также является директором строительной фирмы. По данным правоохранителей, он намеренно завысил объемы выполненных работ. Это позволило компании незаконно получить финансирование из бюджета.

Также Заместитель начальника Гостомельской военной администрации, директор частной компании и инженер технадзора действовали по предварительному сговору, чтобы присвоить средства при реализации строительного проекта. В акты выполненных работ вносили фиктивные данные, а документы подделывали.

Руслан Кравченко добавил, что это лишь часть дел, но эти случаи свидетельствуют о системности проблемы. По его словам, каждый факт хищения средств должен получить юридическую оценку, а виновные – соответствующее наказание.

По данным Офиса Генпрокурора всем фигурантам сообщено о подозрении по разным статьям, в зависимости от содеянного.