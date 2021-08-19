Коррупция не может быть основной причиной отказа во вступлении в НАТО, – Зеленский

Владимир Зеленский высказался о вероятном членстве Украины в НАТО. Он подчеркнул, что отсутствие коррупции не может быть ключевым критерием в вопросе вступления.

Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами из стран "Нормандской четверки" и США. Перевод на украинский язык обнародовали на сайте ОП.

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Зеленский подчеркнул, что ни одной из стран мира не удалось полностью побороть коррупцию. Поэтому, как считает политик, это не должно быть основным препятствием на пути к вступлению Украины в Альянс.

Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов,

– отметил он.

И добавил, что Украине удалось в течение последних нескольких лет построить мощную антикоррупционную инфраструктуру. Она, по его словам, нет аналогов в Европе или, возможно, и во всем мире. Зеленский уточнил, что в Украине уже функционирует ряд независимых антикоррупционных органов. Говорится, в частности, о НАБУ и Высшем антикоррупционном суде.

"Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры отвечают требованиям НАТО", – заверил глава государства.

Негативный сигнал другим странам

В то же время то, что Украина до сих пор не получила приглашения в НАТО, по мнению Зеленского, транслирует негативный сигнал другим странам-кандидатам. Мол, это показывает им, что путь в Альянс является чрезвычайно сложным. "Это вместо этого создает вакуум, который Россия с удовольствием заполняет", – заметил президент.