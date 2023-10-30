Присвоили по миллиону гривен за восхождение на Говерлу: в ДБР раскрыли преступную схему

Правоохранители Государственного бюро расследований раскрыли преступную схему, связанную с восхождением на украинскую Говерлу. Так, коррупционная схема стоила государству дефицита в размере почти 1 миллиона гривен ежемесячно.

По словам ДБР, эту схему курировал заместитель директора Карпатского национального природного парка. В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование.

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Коррупция за восхождение на Говерлу

В ДБР рассказали, что для реализации "левых" восхождений туристов на высшую вершину Украины заместитель директора парка оформил на работу кассиром своего знакомого. В частности, этот мужчина работал на туристическом маршруте при восхождении на Говерлу.

Правоохранители рассказали, что по указанию руководителя кассир не выдавал часть чеков туристическим группам и отдельным гражданам. В конце концов, официально не учтенные средства шли в так называемую "черную кассу", а их присваивали организаторы сделки.

Дневная выручка дельцов составила почти 30 тысяч грн, что наносило ущерб государству на почти миллион гривен в месяц,

– говорится в сообщении бюро.

Представители ДБР отметили, что противоправная схема действовала с июня 2023, а именно после открытия туристических маршрутов на Говерлу.

Правоохранители проводят ряд обысков на территории Карпатского Национального природного парка, Говерловского лесничества, а также в местах временного проживания фигурантов дела.

В заключение в ДБР сказали, что после проведения аудита и экономической экспертизы будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении.

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