Об этом 6 августа сообщили в НАБУ и САП. Правоохранители не называют имена фигурантов, однако СМИ пишут, что, судя по материалам дела, речь идет об Игоре Коломойском.

Что известно о схеме Коломойского?

По версии следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар "Приватбанка" и глава Днепропетровской ОГА организовал схему завладения средствами банка.

Преступная группа обязала банк искусственно выплатить более 9,2 миллиарда гривен подконтрольной офшорной компании под видом обратного выкупа облигаций по завышенной цене. По данным правоохранительных органов, это было сделано для дальнейшего финансирования этой компании и увеличения доли Коломойского в уставном капитале банка.

Впоследствии более 446 миллионов гривен из этой суммы перечислили ряду юридических лиц под видом операций с ценными бумагами.

В итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара "Приватбанка". Им он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины,

– утверждают в НАБУ.

Помимо конечного бенефициарного владельца о подозрениях сообщили также:

бывшему члену правления "ПриватБанка",

заместителю руководителя направления – директору департамента межбанковского дилинга, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПАО КБ "ПриватБанк",

заместителю председателя правления – директору казначейства,

начальнику департамента поддержки межбанковских операций казначейства,

заместителю руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов-нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Их действия квалифицируются по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого участника схемы.

Напомним, в мае сообщалось о новом подозрении в адрес Игоря Коломойского. Предварительно речь шла о финансовых махинациях со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен.