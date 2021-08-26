Нарушений на 36,8 миллиона гривен: НАПК завершило проверки деклараций 18 должностных лиц ТЦК
- НАПК завершило проверки 18 из 23 должностных лиц ТЦК, выявив нарушения на 36,8 миллиона гривен.
- Правоохранители начали уголовные производства по декларированию недостоверной информации и незаконного обогащения, в частности в отношении должностных лиц из Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Ровенской областей.
- В частности, начальник Днепропетровского областного ТЦК не задекларировал имущество и доходы, а командир из Харьковского ТЦК оштрафован за недостоверные данные
НАПК завершило проверки 18 из 23 должностных лиц ТЦК и СП, которые начало еще в 2024 году. Правоохранители выявили нарушения на 36,8 миллиона гривен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
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Что известно о результатах проверки НАПК
В НАПК отметили, что в течение 2024 – 2025 годов было начато полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП, из них 18 было завершено.
По их результатам выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 миллиона гривен, признаки незаконного обогащения на более 5,6 миллиона гривен и необоснованных активов на более 2,6 миллиона гривен,
– заявили в агентстве.
В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения.
"Так, в период с 26.08.2021 по 18.07.2023 близкие лица чиновника приобрели активы стоимостью более 8,8 миллиона гривен, законность источников происхождения которых не подтверждена. В частности, приобретено две квартиры в Днепре, два автомобиля (Volkswagen Passat и Ford Ranger), а также 65 тысяч долларов США, которые подарены жене ее отцом с недостаточным для этого уровнем дохода", – рассказали в НАПК
Кроме того, чиновник не задекларировал 6 объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности и еще два объекта недвижимости, которыми он пользовался вместе с членами семьи. Также он не указал сведения о двух автомобилях, которыми он пользовался, и о полученных им и женой доходах.
По материалам НАПК Национальная полиция Украины начала уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации и незаконное обогащение, которое завершено. Дело направлено в суд.
Какие еще нарушения у должностных лиц ТЦК выявило НАПК
Правоохранители также отметили, что в декларации офицера отдела рекрутинга и комплектования Одесского ОТЦК и СП за 2022 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 3,8 миллиона гривен.
Декларант не задекларировал земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, квартиру, находившуюся в его пользовании в отчетном периоде, а также две квартиры, принадлежащих его дочери. Кроме того, он указал недостоверную информацию о стоимости собственной квартиры, трех автомобилей и мотоцикла, а также не задекларировал принадлежащие ему корпоративные права,
– рассказали в НАПК.
Агентство направило в полицию обоснованное заключение. Продолжается уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации.
Также по материалам НАПК ГБР начало досудебное расследование в отношении командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области.
"В декларациях чиновника за 2022 и 2023 годы указаны признаки недостоверных сведений на более 2,6 миллиона и 2 миллиона гривен соответственно. Чиновник не указал данные о двух собственных земельных участках и квартиру, которой он пользовался, а также доход в виде денежного обеспечения и денежные активы на собственных банковских счетах", – отметили в НАПК.
По материалам НАПК ГБР также начало расследование в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области.
В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 1,6 миллиона гривен. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался,
– отметили правоохранители.
Кроме того, постановлением Ленинского районного суда города Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения и наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.
По данным НАПК, чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тысяч гривен, не задекларировав два принадлежащих ему на праве собственности земельных участка, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.