Юрист назвал структуры и сферы в Украине, которые до сих пор остаются наиболее коррумпированными

Во всех областях, где есть власть, полномочия и большие деньги, встречается коррупция. Однако за последние 6 лет в Украине выстроили мощную антикоррупционную инфраструктуру, которая борется против взяточников.

Об этом 24 канала рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. По его словам, сейчас более 700 дел находятся в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Все сферы, где есть власть, полномочия и большие деньги, так или иначе связаны с коррупцией. Но коррупционеры забывают, что за последние 6 лет в Украине создали и выстроили антикоррупционную инфраструктуру, которая уже дает результаты. Более 700 дел находятся в производствах НАБУ,

– отметил Валько.

В каких областях чаще всего фиксируют коррупцию

Валько привел несколько примеров сфер, где часто можно обнаружить коррупцию. Это все, что связано с тендерами; проведение строительных работ; ремонт дорог и т.д.

Не стоит забывать и о судебной системе. Там тоже фиксируют взятки.

За последние 5 – 6 лет НАБУ и САП разоблачили более 50 судей на получении взяток. Более половины из них осуждены. Так, недавно одна из судей получила 6 лет лишения свободы. И уже отбывает наказание,

– отметил Валько.

Какие сферы в Украине наиболее коррумпированы – рассказал юрист: смотрите видео

Часто разные коррупционные схемы фиксируют при местных органах власти. Яркий недавний пример – преступная организация в Одессе, которая специализировалась на взаимодействии с застройщиками, деятельности коммунальных предприятий, закупках из городского бюджета и т.д. Правоохранители вручили подозрение трем заместителям мэра Одессы Геннадия Труханову.

Валько напоминает, что в прошлом году была похожая ситуация. Тогда удалось разоблачить 16 человек.

В прошлом году была похожа история, когда разоблачили 16 человек. В частности, мэра Труханова. И такого "короля Одессы" господина Галантерника, который сейчас находится в Британии. По сути, последние 4 года в Одессе постоянно есть та или иная организация, которая контролирует все более-менее большие расходы бюджета. Мы говорим о разрешениях на строительство, согласовании этажности застройщиков. И это все идет на откатах,

– отметил Валько.

НАБУ разоблачила преступную организацию в Одессе