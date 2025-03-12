Экс-глава МСЭК Львовщины солгала в декларации на 12,7 миллиона гривен – НАПК

НАПК выявило нарушения на ₴12,7 миллиона в декларации экс-главы МСЭК Львовщины Зиновии Николишин, в частности относительно недвижимости и сбережений. Разоблачение касается недостоверных сведений, что может привести к правовым последствиям.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В частности, в документах зафиксировано нарушений на общую сумму 12,7 миллиона гривен, большую часть из которых составляют значительные сбережения.

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Экс-глава МСЭК Львовщины скрыла имущество на 12,7 миллиона гривен

По результатам проверки декларации, НАПК выявило, что некоторые сведения не соответствуют действительности, в частности, о двух жилых зданиях и четырех земельных участках на Тернопольщине, а также стоимость автомобиля Volkswagen Touareg, приобретенного ее мужем.

Николишин отметила, что указанные ошибки являются следствием случайных неточностей, в частности, добавления лишних нулей в сумме своих сбережений. Она утверждает, что их накопления были результатом многолетней работы и наследства от родителей.

Однако НАПК не приняло эти объяснения, поскольку другие разделы декларации были заполнены корректно. Официальный доход семьи с 1998 по 2023 год составлял около 3 миллионов гривен, что не соответствует объему их сбережений.

НАПК направило заключение правоохранителям для дальнейшего расследования.