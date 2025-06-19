Украли более 21 миллиона гривен: СБУ разоблачила коррупционную схему в паспортном сервисе

Контрразведка СБУ и Нацполиция собрали доказательную базу на организаторов коррупционной схемы со средствами государственного паспортного сервиса. В течение 2022 –2023 годов фигуранты украли более 21 миллиона гривен.

Им объявили подозрение, сейчас продолжается расследование. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Как организовали схему

По данным материалов производства, к организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", среди которых трое – представители руководящего звена.

После начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчиненных.

Работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал в соседней стране ЕС, начисляли "двойные" зарплаты: одну сотрудники получали в Украине, другую – на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги.

Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде "откатов",

– рассказали в СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами сделки. Им объявили подозрение по статье о растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводили во взаимодействии с Государственной миграционной службой Украины и под процессуальным руководством Печерской районной прокуратуры города Киева.

Напомним, накануне на фиктивной службе в ВСУ разоблачили депутата Днепропетровского областного совета. Чиновница незаконно получила более 200 тысяч гривен и пыталась поднять политический имидж.