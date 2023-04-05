Однако со временем ведения боевых действий стало понятно, что благодаря коррупции внутри самой России этот миф далек от реальности.

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Российская армия считалась непобедимой

Мощная пропагандистская машина страны-агрессора создала вокруг русской армии ореол сверхмощного войска. И приобщились к этому мифообразованию также в "министерстве войны" России.

Так, за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину министр обороны Шойгу заявил об успешном перевооружении российской армии, якобы достигшем 70%. Позже за 2022 год Россия потратила на свое войско 61,7 миллиарда долларов.

Однако куда были направлены эти большие суммы и насколько эффективно на самом деле произошло перевооружение армии страны-агрессора – неизвестно. Более того, неизвестно даже сколько российских танков вообще способны сдвинуться с места.

Коррупция в России помогла ВСУ

Миф о "второй армии мира" начал неумолимо разрушаться с первых дней полномасштабного вторжения России. И не только из-за побед защитников Украины, но и благодаря коррупции внутри вражеской армии.

Когда Путину и его приспешникам не удалось совершить блицкриг, за дело взялись аналитики, чтобы понять причины грандиозного провала. Они, в частности, выделили три уровня российской армейской коррупции:

Индивидуальный уровень. Он должен обеспечить прожиточный минимум военнослужащему, ворующему вокруг себя.

Институциональный уровень, предполагающий набор внеуставных правил и отношений, регулирующих жизнь российских офицеров и командования.

Политический уровень, являющийся вершиной пищевой коррупционной цепи России. В этой цепи друг друга поддерживают правительство, министерство обороны и вся вертикаль власти страны-агрессора. А это соответственно цементирует коррупцию как единственный возможный вариант существования общества.

Коррупция повлекла за собой много проблем

Именно благодаря коррупции внезапно оказалось, что у страны, которая торгует с миром собственными нефтью и газом и кичится этим, собственная же армия не имеет достаточно топлива. Что армию настолько хорошо перевооружили, что пришлось срочно расконсервировать советские образцы.

Техника массово горела, а когда начали расконсервировать старые советские образцы, оказалось, что в большинстве своем она способна только стоять на постаментах. Новейшие же разработки, если и есть, то в единичных экземплярах или вообще не работают,

– подчеркнули в Стратком ВСУ.

Так, по словам Стратком ВСУ, в 2012 году российская военная компания получила около 26 миллионов долларов на разработку авиационного комплекса для перехвата нестратегических ракет. Однако впоследствии выяснилось, что некоторые подставные компании вообще были зарегистрированы по адресам общественных туалетов в Самарской области.

Также благодаря коррупции оказалось, что многие бронежилеты, которые должны были уберечь жизни расходного материала России, на самом деле сделаны чуть ли не из картона, "а броня, навешенная на их танки, на самом деле сделана из лотков для яиц".

Проблемы в русской армии есть и с питанием. Ведь тендеры на него годами отдавали "повару Путина", главе ЧПК "Вагнера" Пригожину, который в итоге поставил на фронт давно просроченные консервы.

Мы обязательно победим в этой войне и те российские военнослужащие, которых не достанут Вооруженные силы Украины, погибнут, в том числе от последствий российской коррупции. Например, отравятся просроченным сухпайком, или замерзнут насмерть в зимней форме, разработанной модным дизайнером, но сшитой загребущими руками российского министерства обороны. Да и черт с ними,

– подытожили в Стратком ВСУ.

Однако стоит не забывать, что хоть русская армия насквозь прогнила и в прямом, и в переносном смысле, но в ее подчинении есть огромное количество россиян, без сопротивления готовых умирать за амбиции царя. И что хотя советские танки едва "дышат", все же могут стрелять и забирать бесценные жизни украинцев, борющихся за независимость нашего государства и право на существование его как такового.



Поэтому нельзя расслабляться и забывать о помощи ВСУ. Так, 24 Канал постоянно проводит важные сборы для наших защитников, к которым может присоединиться каждый небезразличный украинец. В частности, в настоящее время происходит сбор 2 300 000 гривен на 10 мавиков и 10 тепловизоров для пограничников. Присоединиться вы можете по ссылке.