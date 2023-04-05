Однак з часом ведення бойових дій стало зрозуміло, що завдяки корупції всередині самої ж Росії цей міф далекий від реальності.

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Російська армія вважалася непереможною

Потужна пропагандистська машина країни-агресорки створила навколо російської армії ореол надпотужного війська. І долучилися до цього міфотворення також в "міністерстві війни" Росії.

Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення в Україну міністр оборони Шойгу заявив про успішне переозброєння російської армії, яке нібито сягнуло 70%. Пізніше, за 2022 рік Росія витратила на своє військо 61,7 мільярда доларів.

Однак куди насправді були спрямовані ці великі суми та наскільки ефективно насправді відбулося переозброєння армії країни-агресорки – невідомо. Ба більше, невідомо навіть скільки російських танків узагалі здатні зрушити з місця.

Корупція в Росії допомогла ЗСУ

Міф про "другу армію світу" почав невблаганно руйнуватися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. І не лише через звитяги захисників України, але й завдяки корупції всередині ворожої армії.

Коли Путіну та його посіпакам не вдалося здійснити бліцкриг, за справу взялися аналітики, щоб зрозуміти причини грандіозного провалу. Вони, зокрема, виокремили три рівні російської армійської корупції:

Індивідуальний рівень. Він повинен забезпечити прожитковий мінімум військовослужбовцю, який краде все довкола себе.

Інституційний рівень, який передбачає набір позастатутних правил і стосунків, які регулюють життя російських офіцерів та командування.

Політичний рівень, який є вершиною харчового корупційного ланцюга Росії. У цьому ланцюзі одне одного підтримують уряд, міністерство оборони і вся вертикаль влади країни-агресорки. А це, відповідно, цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства.

Корупція потягнула за собою багато проблем

Саме завдяки корупції раптово виявилося, що у країни, яка торгує зі світом власними нафтою та газом та хизується цим, власна ж армія не має достатньо палива. Що армію настільки добре переозброїли, що довелося терміново розконсервовувати совєтські зразки.

Техніка масово горіла, а коли почали розконсервовувати старі радянські зразки, виявилося, що здебільшого вона здатна лише стояти на постаментах. Новітні ж розробки, якщо і є, то в одиничних екземплярах або взагалі не працюють,

– підкреслили в СтратКом ЗСУ.

Так, за словами СтратКом ЗСУ, у 2012 році російська військова компанія отримала близько 26 мільйонів доларів на розробку авіаційного комплексу для перехоплення нестратегічних ракет. Однак згодом з'ясувалося, що деякі з підставних компаній узагалі були зареєстровані за адресами громадських вбиралень у Самарській області.

Також завдяки корупції виявилося, що чимало бронежилетів, які б мали вберегти життя розхідного матеріалу Росії, насправді зроблені ледь не з картону, "а броня, навішена на їхні танки, насправді зроблена з лотків для яєць".

Проблеми у російської армії є й з харчуванням. Адже тендери на нього роками віддавали "кухарю Путіна", голові ПВК "Вагнера" Пригожину, який у результаті поставив на фронт давно прострочені консерви.

Ми обов’язково переможемо у цій війні і ті російські військовослужбовці, яких не дістануть Збройні сили України, загинуть, зокрема від наслідків російської корупції. Наприклад, отруяться простроченим сухпайком, або ж замерзнуть насмерть у зимовій формі, розробленій модним дизайнером, але пошитій загребущими руками російського міністерства оборони. Та і грець із ними,

– підсумували у СтратКом ЗСУ.

Однак варто не забувати, що хоч російська армія наскрізь прогнила і в прямому, і в переносному сенсах, але у її підпорядкуванні є величезна кількість росіян, які без супротиву готові вмирати за амбіції царя. І що хоч радянські танки ледь "дихають", та все ж можуть стріляти та забирати безцінні життя українців, що виборюють незалежність нашої держави та право на існування її як такої.



А тому не можна розслаблятися та забувати про допомогу ЗСУ. Так, 24 Канал постійно проводить важливі збори для наших захисників, до яких може долучитися кожен небайдужий українець. Зокрема, наразі відбувається збір 2 300 000 гривень на 10 мавіків і 10 тепловізорів для прикордонників. Долучитися ви можете за посиланням.