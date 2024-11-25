Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Взятки за оформление отсрочки

Так, работники Одесского РТЦК останавливали мужчин на блокпостах области, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

За 4500 долларов фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск,

– указывают правоохранители.

ГБР удалось задержать одного из посредников 21 ноября во время получения денег за "услугу". Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

"Кроме того, во время обыска в квартире одного из фигурантов дела, тот достал табельное оружие и угрожал работникам ГБР. Его задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы", – добавили в Государственном бюро.

Задержание работников Одесского ТЦК / фото ГБР