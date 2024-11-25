Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Хабарі за оформлення відстрочки

Так, працівники Одеського РТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За 4500 доларів фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук,

– вказують правоохоронці.

ДБР вдалося затримати одного з посередників 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

"Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той дістав табельну зброю та погрожував працівникам ДБР. Його затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі", – додали у Державному бюро.

Затримання працівників Одеського ТЦК / фото ДБР