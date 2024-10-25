"Нулевая толерантность": в ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК

Украину всколыхнул ряд коррупционных скандалов. В ВСУ прокомментировали, как бороться с этой проблемой, в частности, в ТЦК.

Единственный вариант для искоренения коррупции – нулевая толерантность. Об этом отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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ВСУ сотрудничают с правоохранителями с целью противодействия коррупции

"Нулевая толерантность к коррупции – единственное, что мы можем предложить для искоренения злоупотреблений в системе комплектования", – написал Павлюк.

Он рассказал, что в последние месяцы командование Сухопутных войск тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью разоблачения фактов предоставления или получения неправомерной выгоды по вопросам мобилизации.

Мы наращиваем усилия для наказания всех причастных и очищения наших рядов от негодяев. Резонансные задержания нарушителей закона происходят по прямой инициативе и всестороннего содействия Командования Сухопутных войск на всех этапах,

– заявил Павлюк.

Напомним, что одним из последних скандалов в ТЦК стало разоблачение 3 должностных лиц из Киева и 3 гражданских. Они организовали схему незаконного уклонения от мобилизации и "помогли" более 1000 мужчинам.

Во время обысков у них обнаружили более 1,2 миллиона долларов и элитный автопарк.