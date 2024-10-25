Єдиний варіант для викорінення корупції – нульова толерантність. Про це зауважив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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ЗСУ співпрацюють з правоохоронцями з метою протидії корупції

"Нульова толерантність до корупції – єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування", – написав Павлюк.

Він розповів, що останніми місяцями командування Сухопутних військ тісно співпрацює з правоохоронними органами з метою викриття фактів надання чи отримання неправомірної вигоди з питань мобілізації.

Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників. Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах,

– заявив Павлюк.

Нагадаємо, що одним з останніх скандалів у ТЦК стало викриття 3 посадовців з Києва та 3 цивільних. Вони організували схему незаконного ухилення від мобілізації та "допомогли" понад 1000 чоловікам.

Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів та елітний автопарк.