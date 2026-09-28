72% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в его окружении, – КМИС

50% украинцев обеспокоены коррупцией при власти, а еще 40% – массированными ракетно-дронными ударами. Среди других проблем: непрофессионализм и некомпетентность властей (30%), низкий уровень зарплат, пенсий и т. д. (28%), деятельность ТЦК (24%), рост цен (23%) и ситуация на фронте (21%).

Об этом сообщает КМИС.

Детали опроса

В целом 53% выбрали либо "массированные ракетно-дроновые удары", либо "ситуация на фронте" (или и то, и другое), то есть война как фактор, который беспокоит людей, не уступает коррупции.

В то же время в целом 64% выбрали либо "коррупцию во власти", либо "некомпетентность власти".

Подавляющее большинство респондентов – 72% – считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос. И лишь 6% отмечают его снижение. Остальные либо считают, что он не изменился, либо не смогли ответить.

Большинство украинцев – 72% – утверждают, что президент Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия своего окружения. Не считают, что он несет ответственность – 25%.

Даже среди тех, кто "полностью доверяет", каждый пятый либо сомневается (16%), либо считает президента ответственным (3%). Еще больше таких среди тех, кто "скорее доверяет" (хотя 60% все же отвечают, что он не несет ответственности).

Также отмечается, что среди тех, кто "скорее не доверяет", 57% считают его ответственным, но почти половина либо сомневается (23%), либо считает его не ответственным (19%). И только среди тех, кто "совсем не доверяет", преобладает уверенность (85%) в его ответственности.

Напомним, что самые высокие показатели положительного баланса доверия социологи зафиксировали среди безработных (+39%), студентов (+34%), а также военнослужащих и сотрудников полиции (+32%).