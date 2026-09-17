Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Каков рейтинг доверия к президенту Украины?

Полностью доверяют главе государства 18% респондентов, а еще 36% отметили, что скорее поддерживают его. В лагере критиков 25% опрошенных выразили абсолютное недоверие, тогда как 16% склоняются к негативному отношению.

Наивысшие показатели положительного баланса доверия социологи зафиксировали среди безработных (+39%), студентов (+34%), а также военнослужащих и сотрудников полиции (+32%).

В региональном разрезе наибольшую поддержку демонстрируют жители Юга (+24%), а также Центра, Севера и Востока (+21% в каждом).

Кто больше всего критикует и поддерживает власть

Сравнительно более высокий, чем средний, уровень поддержки сохраняется среди женщин и молодежи в возрасте 18–29 лет – в обеих группах положительный баланс достигает +23%.

По типу населенных пунктов чаще всего доверяют президенту жители небольших городов с населением до 20 тысяч человек (+26%) и поселков и сел (+20%).

В то же время низкий положительный баланс социологи зафиксировали среди жителей больших городов (+4%), людей с высшим образованием (+7%) и жителей западных областей (+3%).

Среди мужчин количество тех, кто доверяет и не доверяет президенту, оказалось одинаковым – баланс составляет 0%.

Наибольший уровень недоверия зафиксирован среди предпринимателей, самозанятых лиц и фермеров (-12%). Также преобладание негативного отношения наблюдается среди граждан с очень низким уровнем дохода (-9%), жителей Киева (-6%) и русскоязычных граждан (-4%).

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, большинство украинцев считают необходимым продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии даже в случае регулярных атак на энергетику.

Несмотря на сложные условия войны, большая часть граждан продолжает называть себя счастливыми.