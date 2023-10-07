НАБУ и САП благодаря журналистскому расследованию установили, что экс-чиновник "Укроборонпрома" и сын экс-чиновника СНБО совершали преступные действия. Впрочем, в Украине этих людей нет.

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О каком преступлении идет речь

Речь о государственном концерне "Укрспецэкспорт". Он входит в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром", а его бывший генеральный директор злоупотреблял служебным положением.

Он сговорился с сыном тогдашнего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины: сын заключил договор о поставке оборудования с "Укрспецэкспортом" и получал выгоду.

Соглашения заключали и выполняли почти год, в августе 2016 – феврале 2017-го. За это время сын должностного лица СНБО, точнее подконтрольное ему общество, якобы закупал высотомеры для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 гривен. Но был нюанс: разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 гривен. То есть почти 13 миллионов – именно столько недополучил "Укрспецэкспорт". В карманах сына осело более 170 тысяч долларов США – это сумма за выполнение контракта.

Важно! В НАБУ уточнили: закупали бортовое радиоэлектронное оборудование, а стоимость преднамеренно завысили почти в 7 раз (около 450 тысяч долларов).

Экс-гендиректору грозит от трех до шести лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением, сыну – столько же, но за организацию такого злоупотребления.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

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Детали от НАБУ

Чтобы скрыть свое участие в преступлении, чиновник "Укрспецэкспорта" конспирировался и прибегал к помощи компаний иностранной юрисдискции – так его было бы труднее достать.

Детективы НАБУ обратились в органы ОАЭ и Гонконга. Те подтвердили реальную стоимость поставленных товаров и помогли разоблачить иностранные компании-посредники.

Пока преступников нет в Украине, но им сообщили о подозрении. В НАБУ отметили: сын экс-чиновника фигурирует в еще одном производстве – получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта". Дело сейчас слушают в суде.