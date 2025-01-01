"Нагрели" на трансформаторах Укрзализныци 95 миллионов: подозреваемую экстрадировали из Болгарии

САП и НАБУ добились экстрадиции из Болгарии подозреваемой по делу о завладении почти 95 миллионов гривен. Руководительница частного общества незаконно одержала победу в тендере на поставку Укрзализныци трансформаторов.

Так, трансформаторы поставляли компании по искусственно завышенным ценам, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП. Экстрадиция состоялась благодаря сотрудничеству с компетентными органами Болгарии и Польши.

Смотрите также Публичное СЗЧ, избиение военного, побеги за границу и бизнес на армии: главные скандалы 2024 года

Что известно о схеме на 95 миллионов гривен на УЗ

Следствие установило, что в 2021 году с целью контроля за денежными средствами Укрзализныци была создана организованная группа. В течение июня – декабря 2022 года ее глава через подконтрольных лиц УЗ сделал так, чтобы поставщиком трансформаторов выбрали определенную компанию.

Поставка происходила по завышенной стоимости, они закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из России, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене,

– указывают в прокуратуре.

Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,8 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления.

Отмечается, что экстрадированную подозреваемую отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен. Ей инкриминируют присвоение, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если эти действия совершены в особо крупных размерах или организованной группой.