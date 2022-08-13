Ежедневно по 2 миллиона: ДБР разоблачило коррупционную схему чиновников в Запорожье

ДБР раскрыло масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения в Запорожской области.

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневная незаконная прибыль злоумышленников составляла 2 миллиона гривен.

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Что случилось

В мае 2022 года Совет обороны Запорожской области утвердил Порядок пересечения линии разганичения гражданами Украины. Согласно ему, украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматривают уполномоченные лица и готовят на их основе соответствующие списки.

Но отдельные "дельцы" Запорожской ОВЦА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "скорое" и положительное рассмотрение таких заявок,

– говорится в сообщении.

Для того чтобы ускорить процедуру, желающим предлагали заплатить. "Делки" разработали целую систему поборов с граждан в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.

На Запорожье провели более 20 обысков

Сегодня работники ДБР провели более 20 обысков в: Запорожском ОВЦА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе и у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме.

При этом следователи ДБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств в сумме 1400 долларов США за "положительное" рассмотрение заявления. Он действовал от лица правоохранительных органов и брал средства за одобрение заявки от перевозчика.

В Офисе генпрокурора сообщили, что правонарушителя задержали.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

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