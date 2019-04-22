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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Коррупция и Roshen: почему Порошенко проиграл выборы

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      Пока только Леониду Кучме удалось удержаться на президентском троне два срока подряд. Второй раз он победил коммуниста Симоненко. Тогда украинцы выбирали, какое зло меньше.

      Когда Петр Порошенко стал президентом Украины, тод с одной стороны, страна оказалась в сложнейшей ситуации: Крым и часть Донбасса оккупированы, начинается война.

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      С другой, на фоне революции Достоинства – колоссальный кредит доверия и вся полнота власти, чтобы начать реальные изменения.

      "Имел все полномочия, включая парламентское большинство и свой кабинет министров. Порошенко имел готовность украинского народа терпеть ухудшение своего уровня жизни ради реформ. Что ему не дало это сделать? Возможно жадность, возможно страх", – сказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      порошенко вибори

      У Порошенко были большие достижения на внешней арене

      Больше всего достижений президент оставил по себе на внешней арене – санкции против России и безвиз для украинцев были не единоличными, но его победами. Внутри страны появилась крепкая армия. Под давлением и с сомнительным успехом, но создали антикоррупционные институты.

      Однако именно война с коррупцией стала главным разочарованием первого срока Порошенко. Точнее – ее отсутствие.

      Несломлен хребет коррупции и не продемонстрированы серьезные намерения ломать хребет этой коррупции. Много слов – мало дела,
      – сказал эксперт по политическим вопросам Александр Солонтай.

      Одним из первых разочарований в глазах страны стала история с президентским бизнесом. Перед избранием Порошенко пообещал его продать. В частности, свой главный актив, шоколадную фабрику Roshen, а потом просто передал в так называемый слепой траст.

      рошен порошенко

      Roshen – собственность президента Порошенко

      Не менее возмутительным выглядел прошлогодний отдых президента на Мальдивах. Недельный отпуск для семьи затянул на полмиллиона долларов.

      Окружение гаранта тем временем трясет из-за коррупционных скандалов. Журналисты разоблачают, как обогащаются друзья президента – нардеп Игорь Кононенко и секретарь СНБО Олег Гладковский. А олигарх Виктор Медведчук ночью наведывался к президенту. В ответ на упреки и вопросы – Порошенко отмалчивается.

      Когда это вещи, которые заходят в массовое сознание, когда люди об этом говорят и думают, то их нельзя игнорировать. О них надо было говорить, а он этого не делал. Это некое такое высокомерие, говорят, что ему свойственно высокомерие в отношении к людям,
      – отметил социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский.

      В подконтрольных гаранту силовых структурах – на пятом году войны работают спецы, которые тяготеют к России, их семьи имеют российские паспорта, а некоторым вменяют незаконное обогащение. Ошибки в кадровой политике президент снова признает слишком поздно – только перед выборами.

      Перед самым первым туром выборов страна узнает о хищениях в оборонке. По которым снова маячат друзья президента.

      Когда президент говорит: я буду обрубать руки тем, кто ворует в армии, и за несколько недель появилось расследование, где действительно показывают его друзей, которые устраивали так сказать разные схеми зароботка на армии – это возмутило население и оно реагировало соответственно,
      – заявил политический эксперт Тарас Семенюк.

      Состояние самого президента также росли. В 2017 году Порошенко декларирует 16 миллионов 300 тысяч гривен доходов. В 2018 – аж полтора миллиарда гривен. Он шестой в сотне украинских богачей.

      зеленський порошенко

      Зеленский победил Порошенко на выборах

      Наконец медвежью услугу делают президенту и его политтехнологи. Как и на предыдущих победных для него выборах , в 2014 году – они делают ставку на фактор войны. Но в этот раз он не срабатывает – недовольство и разочарование берут верх даже над страхом.

      Петр Порошенко был далеко не худшим президентом в истории страны, признают эксперты. Однако своим шансом войти в историю как человек, который изменил Украину раз и навсегда – он также не воспользовался.

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      Автор: Алена Чернецкая, Людмила Кушнир
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Коррупция Администрация Президента Порошенко и Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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