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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Корупція та Roshen: чому Порошенко програв вибори

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      Поки лише Леонідові Кучмі вдалося втриматися на президентському троні два строки поспіль. Вдруге він переміг комуніста Симоненка. Тоді українці обирали, яке зло менше.

      Коли Петро Порошенко став президентом України, тод з одного боку, країна опинилась у надскладній ситуації: Крим та частина Донбасу окуповані, починається війна.

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      З іншого, на тлі революції Гідності – колосальний кредит довіри і вся повнота влади, аби почати реальні зміни.

      "Мав всі повонваження, включно з парламентською більшістю і своїм кабінетом міністрів. Порошенко мав готовність українського народу терпіти погіршення свого рівня життя заради реформ. Що йому не дало це зробити? Можливо жадібність, можливо страх", – сказав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      порошенко вибори
      У Порошенка були великі досягнення на зовнішній арені

      Найбільше здобутків президент залишив по собі на зовнішній арені – санкції проти Росії і безвіз для українців були не одноосібними, але його перемогами. Всередині країни з'явилася міцна армія. Під тиском і з сумнівним успіхом, але створили антикорупційні інституції.

      Проте саме війна з корупцією і стала головним розчаруванням першого терміну Порошенка. Точніше – її відстуність.

      Незламаний хребет корупції і не продемонстровані серйозні наміри ламати хребет цій корупції. Багато слів – мало діла,
      – сказав експерт із політичних питань Олександр Солонтай.

      Одним із перших розчарувань в очах країни стала історія з президентським бізнесом. Перед обранням Порошенко пообіцяв його продати. Зокрема, свій головний актив, шоколадну фабрику Roshen, а потім просто передав у так званий сліпий траст.

      рошен порошенко
      Roshen – власність президента Порошенка

      Не менш обурливим виглядав торішній відпочинок президента на Мальдівах. Тижнева відпустка для родини затягла на півмільйона доларів.

      Оточення гаранта тим часом трусить через корупційні скандали. Журналісти викривають, як збагачуються друзі президента – нардеп Ігор Кононенко та секретар РНБО Олег Гладковський. А олігарх Віктор Медведчук уночі навідувався до президента. У відповідь на закиди й запитання – Порошенко відмовчується.

      Коли це речі, які заходять у масову свідомість, коли люди про це говорять і думають, то їх не можна ігнорувати. Про них треба було говорити, а він цього не робив. Це якась така зарозумілість, кажуть, що йому властива зарозумілість у ставленні до людей,
      – наголосив соціальний психолог, доктор психологічних наук Вадим Васютинський.

      У підконтрольних гаранту силових структурах – на п'ятому році війни працюють специ, які тяжіють до Росії, їхні родини мають російські паспорти, а декому – закидають незаконне збагачення. Помилки в кадровій політиці президент знову визнає надто пізно – лише перед виборами.

      Перед самим першим туром виборів країна дізнається про розкрадання в оборонці. За якими знову маячать друзі президента.

      Коли президент говорить: я буду обрубувати руки тим, хто краде в армії, і за кілька тижні з'явилося розслідування, де дійсо показують його друзів, які влаштовували так би мовити різні схемиза робітку на армії – це обурило населення і воно відповідно реагувало,
      – заявив політичний експерт Тарас Семенюк.

      Статки самого президента також зростали. У 2017 році Порошенко декларує 16мільйонів 300 тисяч гривень доходів. У 2018 – аж півтора мільярда гривень. Він шостий у сотні українських багатіїв.

      зеленський порошенко
      Зеленський переміг Порошенка на виборах

      Нарешті ведмежу послугу роблять президенту і його політтехнологи. Як і на попередніх переможних для нього виборах , у 2014 році – вони роблять ставку на фактор війни. Але цього разу він не спрацьовує – невдоволення і розчарування беруть гору навіть над страхом.

      Петро Порошенко був далеко не найгіршим президентом в історії країни, визнають експерти. Однак своїм шансом увійти в цю історію як людина, яка змінила Україну раз і назавжди – він також не скористався.

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      Автор: Людмила Кушнір, Альона Чернецька
      Теги: Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Адміністрація Президента Корупція
      Джерело: 24 канал
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