20:32
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор-убийца из Рашки. Невероятные открытия РФ
      Вєсті Кремля
      20:25, сегодня
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Коррупция и взяточничество: премьер-министру Израиля Нетаньяху выдвинули официальную подозрение

      29 Читати новину українською
      Биньямин Нетаньяху / Getty Images

      Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит официально обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в серии коррупционных скандалов.

      Генпрокурор обнародовал обвинительный акт в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

      К теме: Жену премьера Израиля обвинили в растрате государственных средств: кругленькая сумма пошла на еду

      Как отмечает издание, эти обвинения, скорее всего, подтолкнут израильского премьера к его отставке.

      Согласно обвинительному акту, премьера Израиля обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сам Нетаньяху отрицает любые правонарушения со своей стороны и уверяет, что стал жертвой "охоты на ведьм".

      В чем обвиняют Нетаньяху и его жену в Израиле

      Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" относительно лица, которое владело контрольным пакетом акций телекоммуникационной компании "Безек" Шауля Еловича в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.

      Также Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.

      Его также подозревают в том, что он принимал дорогие подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.

      Добавим, что ранее жене Биньямина Нетаньяху Сари предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Его сына подозревают в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".


      Сара Нетаньяху с 2010 по 2013 года заказала в резиденцию премьер-министра Израиля еды из ресторанов на 96 тысяч долларов / aif.ru

      Metro: Exodus – факты об украинском проекте, номинированном на премию The Game Awards 2
      сегодня
      5674
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Новости Израиля Биньямин Нетаньяху
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 18:45 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 289
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1544
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      122
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 284
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 827
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук