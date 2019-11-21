Коррупция и взяточничество: премьер-министру Израиля Нетаньяху выдвинули официальную подозрение

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит официально обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в серии коррупционных скандалов.

Генпрокурор обнародовал обвинительный акт в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

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Как отмечает издание, эти обвинения, скорее всего, подтолкнут израильского премьера к его отставке.

Согласно обвинительному акту, премьера Израиля обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сам Нетаньяху отрицает любые правонарушения со своей стороны и уверяет, что стал жертвой "охоты на ведьм".

В чем обвиняют Нетаньяху и его жену в Израиле

Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" относительно лица, которое владело контрольным пакетом акций телекоммуникационной компании "Безек" Шауля Еловича в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.

Также Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.

Его также подозревают в том, что он принимал дорогие подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.

Добавим, что ранее жене Биньямина Нетаньяху Сари предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Его сына подозревают в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".



Сара Нетаньяху с 2010 по 2013 года заказала в резиденцию премьер-министра Израиля еды из ресторанов на 96 тысяч долларов / aif.ru