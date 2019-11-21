Корупція і хабарництво: прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху висунули офіційну підозру

Генеральний прокурор Ізраїлю Авічай Мандельбліт офіційно звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у серії корупційних скандалів.

Генпрокурор оприлюднив обвинувальний акт у четвер, 21 листопада. Про це повідомляє Associated Press.

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Як відзначає видання, ці звинувачення, швидше за все, підштовхнуть ізраїльського прем'єра до його відставки.

Згідно з обвинувальним актом прем'єра Ізраїлю звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві. Сам Нетаньяху заперечує будь-які правопорушення зі свого боку і запевняє, що став жертвою "полювання на відьом".

У чому звинувачують Нетаньяху і його дружину в Ізраїлі

Прем'єр міністра підозрюють у тому, що він "проявляв поблажливе ставлення" щодо особи, яка володіла контрольним пакетом акцій телекомунікаційної компанії "Безек" Шауля Єловича в обмін на висвітлення у підконтрольних медіа інформації про нього у позитивному світлі.

Також Нетаньяху звинувачують у змові з власником газети "Едіот ахронот" Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на його обіцянку нашкодити конкуруючому виданню газета друкувала про прем'єра позитивні матеріали.

Його також підозрюють у тому, що він приймав дорогі подарунки від бізнесменів в обмін на деякі послуги, які він здатний надати, обіймаючи посаду прем'єр-міністра.

Додамо, що раніше дружині Біньяміна Нетаньяху Сарі пред’явили звинувачення у шахрайстві і нецільовому витрачанні державних коштів. Його сина підозрюють в отриманні хабаря у рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра осіб з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек".



Сара Нетаньяху з 2010 по 2013 роки замовила в резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю їжі з ресторанів на 96 тисяч доларів / aif.ru