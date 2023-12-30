Об этом в интервью рассказал председатель Комитета Совета по правовой политике Денис Маслов. Он также объяснил, кто будет заниматься расследованием таких преступлений, если законопроект будет принят.

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Что предлагают в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты относительно того, чтобы приравнять коррупцию в сфере правосудия во время действия военного положения к государственной измене. В настоящее время они находятся на рассмотрении в правоохранительном комитете.

Как сообщил Маслов, законопроекты предусматривают изменения в Уголовный кодекс. Кроме того, эти изменения касаются не только судей, принимающих взятки, но и тех, кто будет их предлагать.

"Мы предложили повысить уголовную ответственность, в том числе до максимального срока – до пятнадцати лет лишения свободы, особенно во время военного положения, во время войны. Поэтому я воспринимаю и разделяю эту позицию, что во время войны коррупционные правонарушения, которые напрямую связанные с вопросами обороны или с важнейшими государственными вопросами, должны наказываться максимально строго", – заявил Маслов.

Впрочем, есть определенное расхождение. Если государственные измены расследует СБУ, то факты коррупции во время военного положения будут расследовать антикоррупционные органы. Маслов объяснил, что для него принципиальное содержание законопроекта и его значимость.

И мы в нем предлагаем приравнять топ-коррупцию в сферах обороны и основ государственности к государственной измене, потому что де-факто это подрыв государства. Относительно подследственности, мы не предлагаем в законопроекте менять подследственность,

– сообщил Маслов.

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