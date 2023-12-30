Про це в інтерв'ю розповів голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов. Він також пояснив, хто займатиметься розслідуванням таких злочинів, якщо законопроєкт буде ухвалено.

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Що пропонують у Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти щодо того, аби прирівняти корупцію у сфері правосуддя під час дії воєнного стану до державної зради. Нині вони знаходяться на розгляді в правоохоронному комітеті.

Як повідомив Маслов, законопроєкти передбачають зміни до Кримінального кодексу. Окрім того, ці зміни стосують не лише суддів, які беруть хабарі, а й тих, хто їх пропонуватиме.

"Ми запропонували підвищити кримінальну відповідальність, в тому числі до максимального терміну – до п'ятнадцяти років позбавлення волі, особливо під час воєнного стану, під час війни. Тому я сприймаю і поділяю цю позицію, що під час війни корупційні правопорушення, які безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, мають каратися максимально суворо", – заявив Маслов.

Втім, є певна розбіжність. Якщо державні зради розслідує СБУ, то факти корупції під час воєнного стану розслідуватимуть антикорупційні органи. Маслов пояснив, що для нього принциповий зміст законопроєкту та його значущість.

І ми в ньому пропонуємо прирівняти топ-корупцію у сферах оборони та основ державності до державної зради, бо де-факто це підрив держави. Щодо підслідності, ми не пропонуємо в законопроєкті міняти підслідність,

– повідомив Маслов.

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