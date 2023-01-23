Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк. В "Слуге народа" заговорили про аресты чиновников-коррупционеров

Важно Кабмин уволил Василия Лозинского с должности замминистра

Скандал в Минобороны

Давидюк рассказал, что скандалы в Минобороны – это вызов для министра. Идет большая игра, в которой у кого-то появилось желание сместить Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, сделать его министром обороны. Однако если министр поддерживает коррупцию, министра надо снимать.

Если министр не говорит, кто воровал, чего воровал, сколько и с кем делился, продолжает их защищать, а звучали уже неоднозначные заявления точно не в сторону населения, то возможна отставка. Часть этих противодействий – это не только месседж Западных партнеров, чтобы мы начинали бороться, это еще и внутреннее противостояние групп влияния за будущий Кабмин.

– отметил политолог.

Он добавил, что на февраль планируют новый Кабмин, поэтому друг друга поливает грязью. Однако коррупционеров следует выводить наружу и сажать или отправлять на фронт смывать кровью.

Скандал с депутатом Халимоном

По словам политолога, скандал с покупкой депутатом Халимоном имения на Печерске – это депутатский корпус вышел из берегов. Это не последний депутат. Есть депутаты, которые в Италии за время войны дома себе построили, покупали себе авто "Ягуары", набивали ящики долларовым кэшем.

"Это неприятно, противно. Когда украинцы миллиардами каждый месяц последний отдают на войну, чтобы была победа, тыловые крысы набивают себе карманы. Вопрос к Халимону будет и политический - это не просто исключение из фракции, это сложить мандат и в армию. По партии будет разговор, потому что он не единственный, кто это делал», – заметил Давидюк.

Борьба с коррупцией

Как он отметил, Минобороны и Мининфраструктуры – это вопиющий вопрос. Надо, чтобы не пришли новые коррупционеры. Позитив в том, что мы начали борьбу с коррупцией. Арахамия говорит, что весной будут "посадки".

Западные партнеры это положительно воспримут. Да, Россия будет подбрасывать масла в огонь, чтобы нам не давали помощь, потому что у нас коррупция. Не сработает. Мы наоборот будем еще больше сажать коррупционеров и говорить, что мы делаем две войны,

– подчеркнул политолог.

Он продолжил, что с одной стороны мы сражаемся против внешнего врага, россиян-оккупантов на поле боя, с другой – против внутреннего – коррупционеров. Не будет лучшего момента, чем война, чтобы наказать коррупционеров, выявить их и сломать хребет коррупции, которая сейчас самая слабая за 30 лет.

"Населению надо следить за решениями центральной власти. Если сажают, то супермолодцы, если нет - значит начались очень негативные внутренние коррупционные процессы. Это все среднее звено. Сейчас будем смотреть, высшее звено, или оно принимает и защищает, или оно сажает и делает правильно, как того хотят люди и как того требует закон", – подчеркнул Давидюк.

Давидюк прокомментировал коррупционные скандалы: смотрите видео

Россия будет кричать об этом

Он также сказал, что Россия, конечно, будет будоражить эту тему. Однако здесь важнее, кто громче будет кричать. Либо они о том, что мы коррупционеры, либо мы своими "посадками", борьбой с коррупцией, своими действиями. Во времена Януковича о коррупции никто не говорил, но это означает, что ее не было, так же и сейчас она не больше, чем тогда.

Важно убить самое желание воровать. Сейчас нам нужно говорить на языке "посадок". Украл – сел. У нас есть 4 дела, давайте решать. Не будет лучшего времени, чем сейчас. Брать и сажать,

– подытожил политолог.

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