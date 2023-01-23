Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. У "Слузі народу" заговорили про арешти чиновників-корупціонерів.

Важливо Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра

Скандал в Міноборони

Давидюк розповів, що скандали в Міноборони – це виклик для міністра. Іде велика гра, у якій у когось з'явилось бажання змістити Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, зробити його міністром оборони. Однак, якщо міністр підтримує корупцію, міністра треба знімати.

Якщо міністр не каже, хто крав, чого крав, скільки і з ким ділився, продовжує їх захищати, а лунали вже неоднозначні заяви точно не в бік населення, то можлива відставка. Частина цих протидій – це не тільки меседж Західних партнерів, аби ми починали боротись, це ще й внутрішнє протистояння груп впливу за майбутній Кабмін,

– зазначив політолог.

Він додав, що на лютий планують новий Кабмін, тому один одного поливає багнюкою. Однак корупціонерів слід виводити назовні й саджати або відправляти на фронт змивати кров'ю.

Скандал з депутатом Халімоном

За словами політолога, скандал з купівлею депутатом Халімоном маєтку на Печерську – це депутатський корпус вийшов з берегів. Це не останній депутат. Є депутати, які в Італії за час війни будинки собі збудували, які купували собі авто "Ягуари", які набивали скриньки доларовим кешом.

"Це неприємно, гидко. Коли українці мільярдами кожного місяця останнє віддають на війну, щоб була перемога, тилові пацюки набивають собі кишені. Питання до Халімона буде й політичне – це не просто виключення з фракції, це скласти мандат і в армію. Щодо партії буде розмова, бо він не єдиний, хто це робив", – зауважив Давидюк.

Боротьба з корупцією

Як він зазначив, Міноборони й Мінінфраструктури – це кричуще питання. Треба, щоб не прийшли нові корупціонери. Позитив у тому, що буде ми почали боротьбу з корупцією. Арахамія каже, що весною будуть "посадки".

Західні партнери позитивно це сприймуть. Так, Росія буде підкидати масла у вогонь, аби нам не давали допомогу, бо в нас корупція. Не спрацює. Ми навпаки будемо ще більше садити корупціонерів і казати, що ми робимо дві війни,

– наголосив політолог.

Він продовжив, що з одного боку ми воюємо проти зовнішнього ворога, росіян-окупантів на полі бою, з іншого – проти внутрішнього – корупціонерів. Не буде кращого моменту, ніж війна, щоб покарати корупціонерів, виявити їх і зламати хребет корупції, яка зараз найслабша за 30 років.

"Населенню треба слідкувати за рішеннями центральної влади. Якщо саджають, то супермолодці, якщо ні – значить почались дуже негативні внутрішні корупційні процеси. Це все середня ланка. Зараз будемо дивитись, чи вища ланка приймає і захищає, чи вона саджає і робить правильно, як того хочуть люди і як того вимагає закон", – підкреслив Давидюк.

Давидюк прокоментував корупційні скандали: дивіться відео

Росія буде кричати про це

Він також сказав, що Росія, звісно, буде розбурхувати цю тему. Однак тут важливіше, хто голосніше буде кричати. Або вони про те, що ми корупціонери, або ми своїми "посадками", боротьбою з корупцією, своїми діями. У часи Януковича про корупцію ніхто не говорив, але це означає, що її не було, так само й нині вона не більша, ніж тоді.

Важливо вбити саме бажання красти. Зараз нам треба говорити мовою "посадок". Украв – сів. У нас є 4 справи, давайте вирішувати. Не буде кращого часу, ніж зараз. Брати й саджати,

– підсумував політолог.

Корупційні скандали: останні новини